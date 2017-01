Küsitlus: rahvatantsijad eelistavad traditsioone

Noored Eesti rahvatantsijad eelistavad tantsupeol traditsioone tantsukunsti moodsatele vormidele ja leiavad, et rahvatantsupidu ei tohiks muutuda meelelahutusfestivaliks. See selgub Rahvatantsuseltsi algatatud uuringust.

Üle aasta kestnud uuringus küsitleti ligi 2000 eri rahvatantsijat ja tantsujuhti, et selgitada välja, millised peaksid olema tantsupeo põhiväärtused ja tunnused. Kokku lepiti 16 põhimõttes, milles ka tulevikus lähtuda.

Uuringu läbiviija Jane Matt selgitas "Aktuaalses kaameras", et hea tantsupidu põhineb tugevatel rahvuslikel väärtustel. "Tantsupeost ei saa kujuneda meelelahutuslikku lihtsakoelist festivalilaadset üritust," ütles ta ja kinnitas, et hea tantsupidu peab sisaldama kõnetavat teemat või sõnumit, mis läheb inimestele korda.

Noorte tantsupeo "Mina jään" pealavastaja Margus Toomla nentis, et nad on teinud kõhutunde järgi samu asju. "Nüüd on need pandud paberile ja järgmisteks aastakümneteks on siht ees, kus me oleme ja kuhu liigume.

Tantsupidu nähakse ka tulevikus kui silda eri põlvkondade ja piirkondade vahel. Pidu peaks ühendama nii Eestis elavaid erinevaid rahvaid kui ka hõimukaaslasi mujal maailmas. Samas oodatakse ka kõrget kunstilist taset.