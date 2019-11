PÖFF annab elutööauhinna filmilavastaja Andrei Kontšalovskile

82-aastane Kontšalovski tõusis esile 1960. aastatel, kui valmis ka "Lugu Asja Kljatšinast, kes küll armastas, aga mehele ei läinud", mis kuulub Vene filmiajaloo klassikasse. Nõukogude rahva ja sotsialistliku tegelikkuse laimamise pärast tsenseeritud ja levist kõrvaldatud mängufilm eiras Vene külaelu senist plakatlikku kujutamisviisi, esindades dokumentaalset realismi – töölised ja kolhoosnikud mängivad oma loomulikus keskkonnas iseennast. Täies ulatuses jõudis 1967. aasta linateos ekraanile 1988. aastal.

PÖFF-i juhi Tiina Loki sõnul jättis "Lugu Asja Kljatšinast" talle tudengina kustumatu mulje. "See oli oma vormilt nii värske ja loomulik pärast kõiki neid filme, mis kujutasid nõukogude olustikku ning ekraanikangelasi ebaloomulikult võltsilt. Sellest peale olen Kontšalovski käekäiku suure huviga jälginud ja pean teda üheks kõige tähtsamaks filmilavastajaks, kelle puhul on tähelepanuväärne tema võime pidevalt muutuda."

Kokku on Kontšalovski teinud ligemale 30 filmi, nende hulgas "Siberiaad", "Onu Vanja", "Romanss armunutest", "Põgenev rong", "Hullumaja", "Postiljon Aleksei Trjapitsõni valged ööd" ja "Paradiis". Tema haare ulatub klassikaliste kirjandustekstide ekraniseeringutest muusikali-, märuli- ja 3D-muinasjutufilmideni. Ta on töötanud nii Andrei Tarkovski kui ka Sylvester Stallone´iga, tegutsenud nii Kõrgõzfilmis kui ka Hollywoodis.

Ka Vene filmiteadlane ja -ajaloolane Oleg Kovalov nimetab Kontšalovskit autoriks, kelle filmid on üksteisest printsipiaalselt ja demonstratiivselt erinevad. "Teda on ikka iseloomustanud ettearvamatus, peaaegu iga tema film on avantüür, aga õnnestunud avantüür," on ta kirjutanud. Kovalov peab sellist autorlust väga eriliseks, sest vene traditsiooni järgi kuulutab autor filmist filmi ühtmoodi messianistlikku tõde.

"Patt", Michelangelo (Alberto Testone). Autor/allikas: kaader filmist

2010. aastatel on Kontšalovski võitnud kahel korral Veneetsia festivali Hõbelõvi. Ta lavastab nii sõna- kui ooperiteatris, kirjutab raamatuid, võtab sõna ühiskondlikel teemadel ja on Venemaa filmiakadeemia Nika president. Tema loomingulise kõrgperioodi viimane näide on äsja Rooma filmifestivalil esilinastunud ajalooline draama "Patt" – Itaalia kunstniku Michelangelo lugu.

"Tunnistan emotsionaalset filmikunsti – kunsti, mis opereerib tunnete reaga," on öelnud elutööauhinna laureaat ise.

Auhinna saab Kontšalovski kätte 26. novembril, enne filmi "Patt" pidulikku linastust. Päev varem esitleb ta koos oma näitlejast abikaasa Julia Võssotskajaga filmi "Hullumaja", mis võitis 2002. aastal Veneetsia festivalil eripreemia ja oli PÖFF-i kavas ka 17 aastat tagasi.

Teise elutööauhinna, mille saab traditsiooniliselt Eesti filmitegija, kuulutab Pimedate Ööde filmifestival välja lähiajal.

Mullu pälvisid elutööauhinna Liv Ullmann, Ivars Seleckis ja Mark Soosaar.

PÖFF leiab tänavu aset 14. novembrist 1. detsembrini.