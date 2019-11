Tallinna tuleb sünge Amenra

Amenra on 1999. aastal alustanud bänd, mis on tänaseks välja andnud kuus stuudioplaati. Nende omapärane stiil on kergelt miksitud doom-metal'ist, hardcore pungist ja post-rock'ist. Bänd on tuntud hingestatud visuaalide ja süngete toonide sümbioosiga kontsertidel.