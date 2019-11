Shabat Quarteti plaat "Meie Kodu" ilmus juba selle suve hakul, ent sobib oma vaimsusega kenasti just Eestimaa sügavasse novembrisse, hingedeaega. Eriti avatud meeltega kuulajale, kelle jaoks on põnevad nii etniline kui ka jazz'ilik kõlapilt muusikas. Multikultuursusest selles koosluses juba puudust ei tule – ansambli repertuaar koosneb põhiliselt armeenia ja juudi rahvamuusikast.

Kvarteti eestvedajad on armeenlasest kontrabassist Ara Yaralyan ja vene-eesti juurtega trummar Aleksandra Kremenetski. Ansambel saigi alguse nende kahe pikaajalisest sõprusest nii muusikas kui ka päriselus. Armeenia esindajatest on koosluses ka flötist Margarita Voskanyan, kes on tõeline armeenia rahvamuusika asjatundja. Kitarridel on Soomes üles kasvanud eestlane Jaan Alari Jaanson. Tema toob muidu juudipärasesse muusikasse jazz-hõngu ja on ühtlasi suurim üllataja sel plaadil. Jaansoni maitsekas esitus on segu soome-ugri mõtlemisest ja teisalt annab aimu jazz-ilma eeskujudest. See sobitub suurepäraselt Shabat Quarteti meelsusega, olgugi et jutustab justkui üht teist lugu.

"Minu kodu" pealkiri on lihtne ja arusaadav – eri rahvustest muusikuid ühendab Eestimaa ühel või teisel viisil – see on nende kodu. Rahvamuusikal põhinevad teosed on saanud uued põnevad seaded, samas on teemad jäetud autentseks, selgeks. Mõned meloodiad on lausa nõnda meeldejäävad, et võite pärast plaadi kuulamist endalegi üllatuseks laulda juudi (heli)keeles: "Hava, Nagila Hava!", teadmata tegelikkuses, mida see tähendabki. Siiski, nüüdseks tean, et see on rõõmustamise laul …

Kuigi plaadil ei ole saatekirja lugude päritolu kohta, küsisin need ansamblit järele ja tahaksin teilegi need edastada. Muusikat võib alati kuulata ka taustainfota, intuitiivselt, ent veelgi huvitavam ja arendavam on tõesti teada ka muusikapalade sisu ning päritolu. Eriti rahvamuusika puhul.

Nii et siit järgneb väikene ülevaade Shabat Quarteti etnilistest paladest.

"Gorani ja Tamzara" on armeenia rahvamotiivid, esimene leina- ja teine pulmalaul. Eks selle jaoks, et seeme kasvaks, tuleb ta enne mulda n-ö sängitada – nii võib põhjendada plaadi jõulist ja sünget algust. "Mer Tan Hitev" räägib armeenia kodu tagahoovist – väljadest ja mägedest ning kõigest, mis seal toimub.

"Zugerg" on Gusan Ashoti kirjutatud armastustants mehe ja naise vahel. "Shalom Alechem 1" meloodia on mitusada aastat vana ning pärit Ibeeria poolsaarelt – heebreakeelne tekst sellele on reedeõhtuse shabbat'i palve, ladino keeles on tekst ilmalik (ladino on hispaania, portugali, prantsuse ja heebrea keele n-ö segu).

"Hava Nagila" on üks populaarsemaid juudi lugusid, mis tõlkes tähendab "Rõõmustame". Ebatavaline on 7/8 taktimõõdus seade, mis annab loole hoopis teise mõõtme. "Pääsuke" on üks armeenia populaarsemaid laule. Ajalooallikatele toetudes pärineb selle meloodia Baskiiriast. 19. sajandil sattusid kokku baskiirlane ja armeenlane õppima Dorpati ülikooli. Armeenia poeet Dodokhyan jättis meloodia meelde ja kirjutas sellele sõnad. "Pääsukesest" sai kodumaal tõeline hitt.

"Vihmapiisad" on armeenia rahvalaul. Kui Eestis oleme tihtipeale nukrad, kui vihma sajab, siis soojal maal tekitab vihm rõõmu, muidu ju midagi ei kasva ...

"Baruch Haba" on Messiase tagasituleku ootamise laul. Originaalloo tekst põhineb ühel Vana-Testamendi kirjakohal. "Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!".

"Bachtavari" on pala, milleta ei möödu ükski Armeenia pulm. Plaadi lõpetab meloodiline juudi traditsionaal "Shalom Aleichem" – olgu rahu teiega! Albumil on nii juudi-armeenia muusikale iseloomulikku keevalisust, pöörast rütmikat kui ka lüürilisi palu. Tunnete diapasoon on tõesti avar. Muusikute esitus on hingestatud ning oskuslik, teevad nad ju oma südameasja, jutustades igaüks oma kodu lugu.