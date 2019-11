AK käis Paikusel vaatamas hobimaalijate pintslitõmbeid

Paikuse ARS maalistuudio eestvedaja Annela Raud Selge on ise maalimist õppinud ning teab, kuidas need asjad käivad. Paikusel on ta juhendanud juba 12 aastat.

Maalimine pole ka ainus asi, mille pärast koos käiakse - hea seltskond, rahustav muusika, see on kui meditasioon. Gruppides on praegu kolmkümmend inimest ning huvilisi tuleb aina juurde. Näitusi korraldatakse aastas umbes kümme ning seda üle Eesti.

"Tallinnas on välja kujunenud oma põhikoht, see on Rocca al Mare kohvik Tigra, Pärnus ei saa nimetamata jätta Pärnu kolledžit, ümbruskonna näitusepinnad, olgu ta siis Seljametsa muuseum või näiteks Paikuse päevakeskus," rääkis Annela Raud Selge.

Kui ta 2007. aastal maalistuudio avas, oli Maie Tamme üks esimesi, kes uksele koputas. Tema käe all on nüüdseks valminud juba üle saja maali, aga koduseinu ehivad vaid üksikud.