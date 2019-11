Marianne Kõrver võitis EstDocsi

Marianne Kõrver oli ka kohal auhinda vastu võtmas. Žürii liige, filmitegija Jaanis Valk kommenteeris Kõrveri filmi: "Autori julge ja ebatüüpiline lähenemine materjalile, mis kannab aga vilja."

Film "Ajasillad" (režissöörid Audrius Stonys ja Kristine Briede) pälvis äramärkimise. Publik hindas parimaks Jaan Tootseni filmi "Vello Salo. Igapäevaelu müstika".

Põhifestivali žüriisse kuulusid veel Aisha Jamal Kanadast ning Venice Institute of Contemporary Art'i juhataja Jüri Koll.

EstDocsil peeti ka kuni 7minutiste lühifilmide konkurss, kus võitis Ahmed Fouad Ragabi film "Weekend Warriors".

Amatöörfilmide võitjaks osutus Tammo Puhm Pelkoneni "Minu Eesti on siin Kanadas". Teine koht anti Nikita Budovye, Margit Karina ja Diana Ignatenko filmile "Secret Sillamäe: Le combinat No 7". Ära märgiti Elias Gates-Kassi filmi "Iceland Landscape Project" kaameratöö.

EstDocsi juhi Maimu Mölderi sõnul pakkus selleaastane 15. filmifestival arutamist mitmel teemal. "EstDocs on palju arenenud meie esimesest filmifestivalist saadik, kui kohalesõitnud filmitegija ja õppejõud Olev Remsu avas meie silmad Eesti filmidele," ütles Mölder. "Mul on hea meel, et filmid käsitlesid erinevaid teemasid ja andsid võimaluse uurida inimsuhteid läbi erinevate prismade, kaasaarvatud konfliktide tagajärgedele teistes maades. Me ehitame filmide kaudu silda Kanada ja Eesti vahel."