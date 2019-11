Täna algab Pimedate Ööde filmifestival, avafilmiks on Maroko draama "Aadam"

Kokku on 14. novembrist 1. detsembrini Tallinnas ja Tartus toimuva Pimedate Ööde filmifestivali põhiprogrammis 200 filmi 77 riigist. 21 filmi võistleb festivali 10 000 euro suurusele peaauhinnale. Neljas võistlus- ja 11 eriprogrammis on 31 maailma- ja 31 rahvusvahelist esilinastust, mis märgib festivali rekordit. 11 filmi on esitatud parima mitteingliskeelse filmi Oscarile.

Koos filmitööstuse üritusega industry@Tallinn & Baltic Event saabub PÖFFile üle 1300 külalise.

Esimest korda leiab Kohtla-Järvel ja Narvas aset PÖFFi harufestival KinoFF, mille kavas on Vene uued filmid. Samal ajal PÖFFiga leiavad aset ka noorte- ja lastefilmide festival Just Film ning lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts.