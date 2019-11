43 eesti kunstniku teosed lähevad enampakkumisele

"Jaan Vahtra teos "Räpina leerimaja" on üks tähelepanuväärsemaid tema varases, vene avangardismist mõjutatud loomingus, millega Vahtra puutus kokku Peterburis õppides 1913–1917 aastal. Kahjuks on suur osa tema selle perioodi teostest kaotsi läinud," rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall.

1934. aastal valminud Roman Nymani õlimaal "Metsatalu" valmis perioodil, mil kunstnik oli kujunenud oma aja üheks viljakamaks ja omanäolisemaks Eesti talumaastiku viljelejaks, rääkis ta.

"Felix Randeli 1930. aastate maalilaad on maaliliselt hämune, kirkad värvid on asendunud summutatud hallikas- või pruunikasrohelise gammaga. Oksjoniteos "Esimene lumi", millel on kujutatud vaadet Kaarli kirikule, on selle laadi hea näide," selgitas Radevall.

Lisaks jõuvad oksjonile teiste seas Richard Uutmaa, Johannes Võerahansu, Andres Toltsi, Edgar Valteri, Kalev Mark Kostabi, Tõnis Vindi ja Jaan Toomiku teosed. Kokku pannakse enampakkumisele erinevatest kunstižanritest 52 teost 43 autorilt.

Vernissage galerii tegeleb alates 2006. aastast kunstinäituste ja -oksjonite korraldamisega.