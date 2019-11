Yoko Alender: puitmaja on eestlaste identiteedi osa

"OP" vaatas maja, mis on puust, peab vastu ja on ehitatud tuhandeaastase jaapani tehnoloogia abil. Lisaks võitis too Tallinna eramu aasta puitehitise konkursil fassaadipreemia.

Võidumaja autorid on Doomino arhitektid Pelle-Sten Viiburg ja Rene Sauemägi, sisearhitekt aga Karolin Kõll.

Konkursi Aasta Puitehitis 2019 žürii liige Yoko Alender ütles, et tema kasutab puitarhitektuuri iga päev: elab nimelt 130aastases tsaariaegses palkmajas. "Puit(maja) on ikkagi eestlaste identiteedi osa," märkis Alender.

Võidutööst rääkides ütles Yoko Alender, et ära võlus fassaad. "Aga ka tervik on hea," iseloomustas ta. "Mida rohkem puitehitis kestab, seda rohkem ta seob süsinikhapet ja tänu sellele puhastab meie keskkonda."

Alender rõhutas ka, et puit, mida me oma metsadest välja võtame, peaks meid teenima võimalikult kaua, sellepärast on puitmajadel lisaks efektile tähtis kvaliteet ja kestvus.

Võitnud hoone omanik Priit Hanson ütles, et arhitektid arvestasid palju ka pere soove. "Meie soovisime, et maja võiks võimalikult palju keskkonda sulanduda," kommenteeris ta. "Kasutatud on tuhat aastat vana jaapani tehnoloogiat yakisugi, mille puhul põletatakse puitu."

Vaadake maja videost.