Mäeots: Vanemuise 150. hooajale pühendatud lavastust tõepähe võtta ei saa

Tartus esietendub laupäeval Vanemuise teatri 150. hooajale pühendatud lavastus "W". Fiktiivne, kuid Vanemuise ajaloost inspireeritud lugu räägib, kuidas läbi aegade on teatrit tehtud ja milline on olnud teatri vaim minevikus.

Kuigi Vanemuise teatri uuslavastuses "W" võib ilmneda Eesti teatri ajaloole omaseid sündmusi ja seikasi, siis faktipõhistena neid võtta ei saa. Lavastaja Ain Mäotsa sõnul põhineb lavastus küll Vanemuise teatri ajalool, kuid tõepähe fiktiivse teatri lugu võtta ei saa.

"Teater ei ole see koht, kus peaks üksüheselt ajalooõpikut tegema. Meil ei kõla siin ühtegi aastaarvu. Meie asi on tuua olemuslikult inimesteni see kõige huvitavam osa, kuidas läbi aegade on teatrit tehtud, missugune vaim ja vaib oli õhus, mis inimeste vahel toimus, kuidas nad üldse asjast aru said," selgitas lavastaja ja autor Ain Mäeots "Aktuaalsele kaamerale".

Ütlus, et teater on ühiskonna peegel, võib kehtida ka "W" kohta. Nii said Vanemuise teatri näitlejad tunda ka oma eelkäijate kombeid ja eluviise, näiteks minevikus teatris levinud alkoholism.

"Minul küll paneb kujutluspildi väga kiiresti jooksma, et mis olid need motivaatorid, mis ajendasid üht näitlejat tol ajal lavale minema. Elu oli hoopis teistsugune, oli ka palju elu mõtte otsimist just teatrist. Seetõttu ka näitlejad läksid lavale, et leida seda tõde, mida nad tavaelust nii väga ei leidnud. Polnud nii suurt eesmärki," rääkis näitleja Robert Annus.

Mäeots vihjas, et ühtlasi proovitakse lavastusega ennustada, milline saab teatri tegemine olema 150 aasta pärast.