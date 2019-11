Kokku sai möödunud nädalal eesti muusikat kuulata üle 600 kontserdikülastaja. Festivali avaõhtul neljapäeval astus üles ansambel U:, kes demonstreeris, kuidas toimivad koos kaasaegne helikeel ja virtuaalreaalsus.

Neofolkansambel Puuluup esines reede õhtul, esitades ühe loo ka koos kohalike muusikutega kooslusest Tiki Collective. Samal õhtul astusid üles väliseesti artistid Kaili Kinnon Torontost ning Mari Sild Montrealist.

Laupäeval tõi NOEP klubisse Hideout kokku fännid nii kohalike eestlaste kui kanadalaste seast.

Festivali lõpetas Vaiko Epliku kontsert Tartu College'is. Õhtu avas aga akordionist Tiina Kiik Torontost, kes esitas teose Kanada kaasaegse muusika edendajalt Udo Kasemetsalt, kelle 100. sünniaastapäeva lõppenud nädalal nii Eestis kui Kanadas tähistati. Tartu College'is avati ka noore kanada-eesti kunstniku Laani Heinari tööde näitus, mis on inspireeritud eesti muusikutest.

"Music Weeki eesmärk on tutvustada eesti artiste Kanada publikule. Rõõm on näha, et huvi on suur. Muusika toob kokku eesti päritoluga inimesi ja aitab neil teadvustada oma juuri. Eriti tore on aga tõdeda, et heal tasemel eesti muusika toob kohale ka kanadalasi, kellel varasemat seost Eestiga pole," ütles festivali kunstiline juht Tom Treumuth.

Festival pakub artistidele ka võimaluse teha koostööd kolleegidega üle ookeani. EMW korraldusel on kuu lõpus, 29.–30. novembril Torontos ja Hamiltonis tulemas kaks kontserti, kus koos Kadri Voorannaga astub üles auhinnatud Kanada jazz-laulja Laila Biali.

Muusikanädalaga samal ajal toimus ka kahepäevane tehnoloogiakonverents Latitude44, mis tutvustas eesti digiedu nii riigivalitsemises kui iduettevõtluses.

"Mõlemad üritused läksid üle ootuste hästi korda. Seetõttu on oodata jätku nii muusikafestivalile kui ka IT-konverentsile. Esialgne plaan on korraldada järgmine Estonian Music Week pooleteise aasta pärast," lisas mõlema ürituste üks peakorraldajaid Piret Noorhani Väliseesti muuseumist (VEMU).