Tippinsener August Komendandi pärand jõuab Eestisse

Eesti Arhitektuurimuuseumis avaneb 9. jaanuaril 2020 rahvusvaheline suurnäitus "Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant". August Komendant (1906-1992) on Järvamaalt pärit ehitusinsener, kes on oma tegevusega mõjutanud eriala arengut ja ehitusvaldkonda nii Eestis, Saksamaal kui ka Ameerika Ühendriikides, kus tegi koostööd mitme nimeka arhitektiga – Louis Kahn, Moshe Safdie, Eero Saarinen jt.

August Komendant väärtustas loomingulisust ja pidas tähtsaks käsitleda ehitatud keskkonda terviklikult. Kvaliteetse tulemuse sünniks – olgu see elumaja, kunstimuuseum, mõni suur sild või tehasehoone – oli tema arvates vaja arhitektide, inseneride, planeerijate, ehitajate ja materjalitootjate omavahelist usaldust ja tihedat koostööd.

Maailmanimega ehitusinseneri lapsed, tütar Merike Komendant Phillips ja poeg G. Jüri Komendant tegid näituse eel väga olulise annetuse – saatsid hulga seni oma kodudes USA-s olnud isa asjadest Eestisse. Põnevamat osa annetatud esemetest, mille hulgas on nii jooniseid, fotosid, joonestusvahendeid kui ka muud, eksponeeritakse juba jaanuaris avataval näitusel Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos. Esemed saavad aluseks August Komendandi isikufondile Eesti Arhitektuurimuuseumis.

August Komendandi pere soovil jõuab osa tema raamatutest, joonistest ja isiklikest esemetest ka Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogusse ja muuseumi. Professor Karl Õiger ja varem ka akadeemik Nikolai Alumäe on arvanud, et just Komendant oma loengutega (1937-39) pani aluse Tallinna Tehnikaülikooliga seotud koorikute koolkonna tekkele ning aitas raudbetooni innovatsioonile Eestis palju kaasa. Tallinna Tehnikaülikooli pidas Komendant oluliseks hariduskeskuseks ka Eestist eemal elades. Seepärast on eriti hea meel teatada, et perekonna tehtud annetusega liitus ka Martin Komendant, August Komendandi venna Johannese lapselaps, kes annetas muuseumile TTÜ-s peetud loengute originaalkonspektid, samuti Eesti esimese Raudbetooni käsiraamatu käsikirja ning hulga erialaseid dokumente, mis kõik seotud August Komendandi töö ja tegevusega Eestis 1930. aastatel ja 1940. aastate algul.

Sarnaselt August Komendandi perekonnale tegi arhitektuurimuuseumile olulise annetuse ka tunnustatud Venezuela arhitekt Oscar Tenreiro Degwitz. Enam kui 50 arhitekti originaaljoonist, üks makett ning hulk fotosid Komendandiga kavandatud ühisprojektidest jõudsid Tallinna otse Caracasest. Just äsja, 12. novembril oma 80. juubelit tähistanud Tenreiro on viimaseid elusolevaid Komendandiga koos töötanud arhitekte. Tenreiro on Komendanti nimetanud mitte ainult koostööpartneriks, vaid oma mentoriks, kes noort arhitekti 1970. aastate lõpul ja 80. aastate algul palju aitas ning tema väärtushinnanguid kujundas.

August Komendandi, nagu ka Kuressaares sündinud arhitekti Louis Isadore Kahni pärand on koondatud Pennsylvania Ülikooli arhitektuuriarhiivi Philadelphias, USAs. Eestis teatakse Komendandi tegudest siiani vähe nii inseneride, arhitektide kui laiema publiku hulgas. 9. jaanuaril avatava näituse ja peagi ilmuva kahe raamatuga on aeg tema tähtsust Eestis ja rahvusvahelisel areenil väärikalt tutvustada. Näitusega kaasneb raamat-kataloog "Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant", mille koostaja on näituse kuraator, arhitektuuriajaloolane Carl-Dag Lige, ning kaaskirjastaja Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus. Veel 2019. aasta lõpul ilmub eesti keeles esmakordselt aga August Komendandi kultuslik raamat "18 aastat koos arhitekt Louis I. Kahniga", mille kirjastab Eesti Betooniühing koostöös Eesti Arhitektuurimuuseumiga.

Merike Komendant Phillips (sündinud 1939 Tallinnas) emigreerus vanematega Eestist Saksamaale aastal 1944 ja edasi USAsse 1950. Lõpetas Syracuse'i Ülikooli arhitektina (1962). Töötas Louis I. Kahni büroos 1960. aasta suvekuudel arhitektuuriõpingute vaheajal. Töötas periooditi ka Henry Klumbi, Alfred Easton Poori, Moshe Safdie ja Harry Weese'i arhitektuuribüroodes. 1965. aastal abiellus arhitekt William Linton "Bill" Phillips II-ga (1933-2007), kellega koos asutasid arhitektuuribüroo, mis spetsialiseerus illustratsioonide ja perspektiivvaadete tegemisele peamiselt Chicago piirkonna arhitektidele.

G. Jüri Komendant (sündinud 1942 Tallinnas) emigreerus samuti koos vanematega Eestist Saksamaale (1944) ja USAsse (1950). Lõpetas Pennsylvania Ülikooli insenerina 1964, mil samas ülikoolis õpetasid tema isa August Komendant ja arhitekt Louis I. Kahn. Omandas magistrikraadi Georgia Tehnikainstituudis 1968 ning ehitusinseneeria- ja -mehaanikaalase doktorikraadi California Ülikoolis (1977). Töötas isa büroos insenerina, kui projekteerimisel olid Louis I. Kahni kavandatud Kimbelli kunstimuuseum ja Olivetti tehasehoone. Töötanud ja pidanud loenguid California Ülikoolis Berkeleys. California osariigi litsentseeritud ehitusinsener alates 1982, litsentseeritud konstruktor alates 1986, sõltumatu insenerkonsultant alates 1988. Oma firmas Komendant Engineering Inc. teinud koostööd arvukate arhitektuuribüroode ja ehitusfirmadega peamiselt Põhja-California piirkonnas.

Oscar R. Tenreiro Degwitz (1939, Caracas) lõpetas Venezuela Keskülikooli arhitektina 1960. aastal. Töötas Prantsusmaal, Elevandiluurannikul, hiljem ka USA-s ja Hispaanias. Oli aastaid arhitektuuriprofessor oma koduülikoolis Caracases, kust emeriteerus 2001. Töötas koos August Komendandiga enam kui kümne ehitusprojekti raames 1976-86. Neist realiseeriti Caracase üks esindusväljakuid, Plaza Bicentenario (1981-86). Olulisimaks koostööks Komendandiga kujunes Venezuela rahvuskunstimuuseumi GAN hoone Caracases, mis jäi ehitamata. 2004. aastal omistati Tenreirole Venezuela rahvuslik arhitektuuriauhind. Käesoleval aastal ilmus tema loomingut koondav koguteos "Todo Llega al Mar" ("Kõik viib mereni", Valencia Polütehnilise Ülikooli Kõrgem Arhitektuurikool, 2019).