Jaapanis tutvustatakse Eesti disaini

Eksponentide hulgas on kolm mööbliettevõtet ning paarkümmend disainerit oma väikefirmadega, sealhulgas Eesti Disaini Maja, mis esindab Jaapanis mitmeid disainibrände. Eesti Elustiili Festivali algatus tuli Eesti Disainerite Liidult.

"Eesti disainereid oleme tutvustanud 16 riigis. Eksport on meie disaini väikefirmadele eluliselt tähtis. Jaapani suunas oleme vaadanud aastaid," ütles disainiliidu juht Ilona Gurjanova.

Jaapani turu jaoks loodud kontseptsioon kannab nime "Ehe Eesti - sündinud loodusest". Koostööpartnerid on EAS ja kultuuriministeerium. Messiürituse avas Eesti suursaadik Jaapanis.

40liikmeline Eesti delegatsioon soovib tutvustada Eestit ning siinseid tooteid. Eesmärk on algatada majanduslikke ja kultuurilisi koostöövorme kaubanduskokkulepetest kultuuriturismini. See, et Jaapanis kasvab huvi Põhja-Euroopa vastu ja nõudlus põhjamaiste disaintoodete järele, annab lootust, et ka Eestit aina rohkem külastatakse ning meie kvaliteettooted jaapanlastele osturõõmu pakuvad.

Eesti disaini tutvustavad üritused algasid Osakas. Euroopa ja Baltimaade festivali raames esitati jaapanikeelsete subtiitritega Reet Ausi dokfilmi "Moest väljas" ning Hankyu kaubamajas müüakse Eesti moeaksessuaare. Yokohamas esineb Mari Kalkun ning lisaks disaini ja toidu hüpikpoele toimuvad lastele töötoad.

Projekti ettevalmistusteks kulus aasta, mille jooksul osavõtjad tutvusid ka Jaapani kommete ja ärikultuuriga. Õnnestumisele aitasid kaasa koostööpartnerid Jaapanis, kelle kaudu korraldati ka Jaapani ajakirjanike visiit Eestisse Disainiööle. Tuntud Jaapani ajakirjad on avaldanud lugusid Eesti eluolu ja disaini kohta.