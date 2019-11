Eesti keeles ilmus esmakordselt H. G. Wellsi kapitaalne tulevikuajalugu

1933. aastal ilmunud "Tulevase maailma pale" (The Shape of Things to Come) pole niivõrd ilukirjanduslik ulmeromaan, kui ühiskonnateoreetiline tulevikuajalugu, mis kirjeldab maailmas aset leidvaid poliitilisi, sotsiaalseid ja teaduslik-tehnilisi arenguid perioodil 1933–2106.

Justkui aastal 2106 kirjutatud ning 20.–21. sajandi ajaloo ja ühiskonnateaduste õpikuna käsitletav raamat kirjeldab sügavasse majanduskriisi langenud maailma, mida 20. sajandi keskel räsivad laastavad sõjad, pandeemiad ja diktatuurirežiimid, kuid mis 21. sajandil kujuneb siiski rahumeelseks, rahvustevahelisi konflikte vältivaks ja teaduslikku ilmavaadet hindavaks tsivilisatsiooniks.

Wells ennustab ette Teise maailmasõja puhkemist Saksamaa ja Poola vahel piiritüli tõttu, paigutades selle 1940. aasta jaanuari, kirjeldab Austria Anschlussi, näeb ette linnade lauspommitamist, allveelaevadelt väljatulistatavate massihävitusrelvi kandvate rakettide kasutuselevõttu, aga ka laastavaid ülemaailmseid epideemiaid, totalitaarseid diktatuurirežiime ja inglise keele võidukäiku ülemaailmse ühiskeelena.

Raamatu ainetel on 1936. aastal valminud populaarne Alexander Korda ulmefilm "Things to Come". Raamatu on tõlkinud Karl-Kristjan Koit ja Jay Skaidrins. Teosest leiab ka ulmeasjatundja Raul Sulbi põhjaliku järelsõna Wellsi jõudmisest Eestisse – nii läbi oma loomingu kui peresidemete, aga ka tema mõjust ja olulisusest ulmekirjanduses ning äsjailmunud raamatu sünniloost.

Herbert George Wellsi (1866–1946) nimi ei vaja Eesti lugejaile laiemat tutvustamist, meil on korduvalt ilmunud tema olulisemad ulmeromaanid nagu "Ajamasin", "Maailmade sõda", "Nähtamatu" ja "Doktor Moreau' saar" ning mitmeid ajaloo- ja poliitikaalaseid ülevaateid ja esseekogumikke, neist viimati Loomingu Raamatukogus 2017. aastal noore Nõukogude Venemaa olulsid analüüsiv "Venemaa pimeduses".