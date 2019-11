Eestisse saabub toorest ja musta metalli Poolast

2000. aastal alustanud bänd on välja andnud neli stuudioalbumit ja kolm EP-d.

Septembri algul ilmavalgust näinud album "Age Of Excuse" on müüginumbritega ületanud vaid nelja esimese päevaga ületanud eelmise albumi nelja aastaga saavutatud tulemuse. Huvi Mgła muusika vastu kasvab üle maailma meeletu hooga.

Uksed avanevad kell 19, sooja teevad Süngehel ja Deceitome ning kell 21.30 astub lavale Mgła, kelle ninamees M. on öelnud, et nad ei tee teatrit, kogu toores energia paisatakse muusikasse.