Ehtekunstnik Anni Kagovere näitab papagoitoas uut loomingut

Uhke papagoitapeet on tsitaat Käsmu kaptenimajast, kus Anni on veetnud oma suved. Kunstniku sõnul on mõjus kujund teda jäänud kummitama ning loonud omanäolise fantaasiadžungli, mis on kandunud nüüd tema loodud ehetesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Anni Kagovere kasutab oma teoste loomisel haruldast jaapani metallikunstitehnikat, mille tõi Eestisse kaasa magistriõpingutelt Tokyo kunstiülikoolist.

"Ma olen kasutanud jaapani tehnoloogiat, mille nimi on mokume gane ja puumustriga metalli. Sellepärast ei ole ükski ehe ühevärviline, et igal pool on tekstuuri, näeb välja tegelikult justkui ei olekski metall. See on eriline tehnoloogia, seda eestis väga palju ei kasutata," selgitas kunstnik.

Näitus A-galerii seifis on avatud kuni aasta lõpuni.