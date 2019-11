Selgusid Saarte Hääle kirjandusvõistluse võitjad

Konkursile saadeti kokku 27 tööd 26 autorilt ja töid oli nii lühiproosa kui ka luulevormis. Kirjandusvõistlus kujunes üleriigiliseks, enam kui kolmandik osalejatest olid väljaspoolt Saaremaad – nii naabersaartelt kui ka mandrilt.

Neli laureaaditiitlit läksidki kõik Saaremaalt väljaspoole – kaks Tartusse, üks Hiiumaale ja üks Tenerifele. Ehk 27 töö hulgast eristas zürii Piret Jaaksi, Aarne Rubeni, Meeli Hlliku ja Olavi Antonsi tööd. Võitjatest ise keegi Saaremaale reedel ei jõudnud.

Zürii liige, kirjanik Jüri Tuulik tunnustas kogu ettevõtmist ja osalejaid.

"Selle võistluse korraldamine ise on tegelikult humanistlik akt situatsioonis, kus asjad, nagu lühijuttude võistlus, ei ole enam populaarsed. Me lävime aina tihedamini kõikvõimalike tehniliste vahendite abil. Me ei pruugi enam ülestähendatud kirjasõna omavahelistes suhetes. Ja kui inimeed tulevad kaasa ettepanekule midagi kirja panna, siis on see humanistlik akt," tõdes Tuulik.

Konkursi üks korraldajatest, Mehis Tulk tõdes, et tase oli siiski suhteliselt kõikuv. "Töid oli seinast seina ja need kes lõpuks sõelale jäid, need me valisime välja kusagil 10–12 enam-vähem võrdse töö hulgast. Päris kindlasti saame öelda, et "Serva pääl" tuleb ka järgmisel aastal."