Arvustus. Vapustav klassikatöötlus

1985. aastal ilmus see tõestisündinud lugu esmakordselt romaani vormituna, autoriks Dalene Matthee. On 19. sajand, lugu räägib valgenahalisest leidlapsest, keda kasvatab mustanahaline pere. Rahvaloenduse käigus laps avastatakse ja viiakse minema ainsa pere juurest, laps on elus üldse tundnud. Ta satub vaesesse valgenahalisse perre keset soist metsa, olles tulnud palju paremal järjel olnud perest keset avarat mägisteppi. Kontrast uue ja vana pere vahel on ka emotsionaalselt suur. Lapse kasupere oli rahumeelne ja armastav, uues kohas aga valitseb vägivaldne pereisa, kes oskab rääkida peamiselt ähvarduste ja rusikaga. Tal pole lootustki selle pere juurest pääseda. Aastaid hiljem leiab taaskohtumine siiski aset, sel ajal on väiksest poisist sirgunud juba täisealine mees.

Romaan võeti soojalt vastu ja sellest valmis peagi samanimeline film, mis jõudis kinno 1988. aastal. Toda versiooni on omal ajal näidatud ka Eestis.

Praeguse filmiversiooni režissöör Brett Michael Innes on sündinud ja kasvanud samuti Lõuna Aafrika Vabariigis, kus lugu aset leidis. Koolis luges ta nii romaani kui ka vaatas filmi ja need avaldasid talle nii sügavat muljet, et pikki aastaid ei suutnud ta seda emotsiooni endast kuidagi välja ja nii sündiski lõpuks loo uuslinastus, mis on üdini raputav emotsioonide tulevärk, ja seda sugugi mitte mingis pisarat kiskuvas kastmes, vaid sellest filmist õhkub siirust, armastust ja tundelisust sedavõrd loomulikult, et vaataja sulab tegelastega ühte, pole mingit probleemi neile kaasaelamisega.

Film kulgeb aeglases tempos, kuid sinna see sobib ega tekita kiirema kulgemise soovi. Peategelase, ema Fiela Komoetie rollis on Namiibia juurtega näitlejatar Zenobia Kloppers, kes mängib tegelast suurepärase nüansitunnetusega ja tema ongi filmi staar. Kandev roll on ka noormeheikka jõudnud Benjamin Komoetjet mängival Wayne Smithil, kelle rollitäitmisele pole samuti midagi ette heita. Või mis ma räägin, kogu näitlejate ansambel on tasemel ja selle eest tuleb eraldi kiita režissööri. Film tervikuna on filigraanne saavutus.

Romaani on selles filmis samuti tugevalt tunda, kuid ometi ei muuda kohatised literatuursed laused filmi kuidagi puiseks, mõttepärled on pikitud tegelaste jutu sisse parasjagu ja need muudavad loo ema veel jõulisemaks ja süvendavad loo hingekriipivust. Brett Michael Innes on siinkohal ka ise romaani stsenaariumiks vorminud ja rääkis ühes intervjuus, et ta samastus loo peategelasega süvitsi. Romaani ema meenutas talle tema enda ema ja Benjamin teda ennast.

Mõnes mõttes saab öelda, et Brett Michael Innes sai Lõuna-Aafrikas sel aastal hakkama sama teoga nagu Tanel Toom Eestis. Mõlemad muutsid filmiks oma riigi klassikateose, mida kõik üdini tunnevad, mõlemat on see teema aastaid painanud, küll mitte päris üks-üheselt, kuid siiski. Ja mõlemal on klassikalise romaani filmi valamine hästi õnnestunud. Kui olete käinud meie "Tõde ja õigust" kinos vaatamas ja see meeldis teile, siis minge vaadake ka "Fiela last".

Hoiatusena tahaks rõhutada, et võtke kinosaali kaasa taskurätte, sest isegi kui teil ei ole kalduvust filme vaadates nutta, siis siin peitub oht poetada pisar. Keda filmid üldiselt nutma ajavad, need vist nutavad lahinal. Ja isegi kui te ei pisarda, siis selle tunde saate ikka kätte, kuidas hing vaikselt muudkui käriseb. Kui te pole ammu tundnud ülevaid tundeid, aga sooviksite end raputada, siis "Fiela laps" on kindla peale minek.

