Foorumi fookuses on uudsed tehnoloogiad tehisintellektist Euroopa innovaatiliste idufirmade lahendusteni, väikeriikide talentide võimalused maailmaareenile jõudmiseks, Euroopa mängutööstuse hetkeolukord ning strateegiad, kuidas saavutada globaalseid edulugusid digiplatvormidel, nagu Youtube ja Twitch.

Sel aastal võtavad foorumil sõna 19 rahvusvahelist tipptegijat, nende seas Sander Saar (Red Bull Media House strateegiakonsultant, eelnevalt The Walt Disney Company futurist), André Bernhardt (Saksamaa mängutootja Indieadvisory & Target Games asutaja), Helene Granqvist (Women in Film & TV International president), mitmete rahvusvaheliste A klassi festivalide võistlusfilmide produtsent Isabelle Glachant (Chinese Shadows) ja Hollywoodi ning Euroopa filmimonteerija Isabelle Teitler (s.h. Darren Aronofsky "!ema"). Norra dokumentaalide režissöör Tonje Hessen Schei ja Danielle Turkov Wilson esitlevad dokumentaalfilmi "iHuman", mis uurib tehisintellekti kasutusele võtmisega seotud võimalusi ja ohte läbi intervjuude mitmete tehnoloogiapioneeridega.

Euroopa Komisjoni digitaal- ja audiovisuaalpoliitikat kujundava direktoraadi DG Connect juhi Lucia Recalde sõnul on mängib audiovisuaalne sektor Euroopa majanduses ja demokraatias võtmerolli. "Valdkonnas on toimumas murranguline areng, mida suunavad digitaalsed trendid, andmed ja tehisintellekt. Filmifoorum Tallinnas on oluline sündmus, kus leida üheskoos viise ühiseks arenguhüppeks, innovatsiooniks ja konkurentsivõime kasvatamiseks."

Ühepäevane foorum pealkirjaga "Industry (R)evolution: Debating Tech, Distribution, and Future Talent for European Cinema" toimub kolmapäeval 27. novembril Nordic Hotel Forumis, PÖFFi filmitööstuse programmi Industry@Tallinn & Baltic Event ja Euroopa Komisjoni koostööna.

Euroopa filmifoorum on kutsutud ellu Euroopa komisjoni osana 2014. aasta strateegiast "Euroopa film digitaalajastul". Lisaks Tallinnale toimub filmifoorumeid ka teistes Euroopa linnades, kuid just Tallinn osa keskendub just filmi-, idu- tehnoloogia- ja idumajanduse sektoritele, lähtudes Eesti tugevast positsioonist digivaldkonnas.