Rahvastikuministri Riina Solmani sõnul on videvikutunnil hea mõtiskleda eestluse üle globaalses mõttes. "Kui kujutleda, et ka mujal maailmas eesti kogukondades loetakse sama teksti ja mõeldakse Eestimaa peale, siis see anna meile kõigile jõudu. Sest neid, kes elavad suurte rahvaste seas ja peavad Eestit omaks, pole ju palju. Aga koos oleme suuremad."

Tallinna Kirjanduskeskuse juhi Maarja Vaino sõnul on üleilmseid eesti kogukondi liitvad ühislugemised hea idee. "Meie suurvaimudel on sõnumeid, mida tasub üle lugeda. Kui sellest algatusest kujuneb iga-aastane traditsioon, siis järgmisel aastal võiksime lugeda midagi kõnekat Eduard Vilde loomingust, sest Tallinna Kirjanduskeskus tähistab järgmisel aastal Vilde 155. sünniaastapäeva."

Väliseesti päeva ühislugemine on avatud sündmus, kuhu on kõik oodatud, pakutakse teed ja kohvi.