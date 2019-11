Riga Jurmala Music Festival jätkab 2020. aastal uue tähesajuga

Kuulsatest orkestritest on Riias ja kaunis kuurortlinnas Jurmalas tulekul Peterburi Filharmooniaorkester peadirigent Juri Temirkanoviga, Iisraeli Filharmoonikud oma uue peadirigendi Lahav Shaniga, Baieri Raadio sümfooniaorkester Manfred Honeckiga ja Londoni Filharmooniaorkester dirigent Vladimir Askenazyga. Festival toimub nädalavahetustel 10.-12. juuli, 17.-19. juuli, 14.-16. august ja 28.-30. august.

Kuulsatest solistidest särab festivalil hiljuti ka Tallinnas esinenud pianist Sir Andras Schiff, viimase Tšaikovski konkursi võitja prantslane Alexandre Kantorow ja teine preemia Mao Fujita, Prantsusmaa tippnimed tšellist Gautier Capuçon ja pianist Hélène Grimaud, Truls Mørk, aktiivse kontserdieluga imelapsed, 12-aastane Alexandra Dovgan, 15aastane Yoav Levanon ja 18-aastane Daniel Lozakovich, vanameistrid pianistid Nelson Freire ja Maria João Pires, The King's Singers ja Matthias Goerne. Läti muusikuid esindab viimase aja mitmete suurte rahvusvaheliste konkursside laureaat pianist Daumants Liepinš.

Festival teeb järgmisel aastal koostööd Läti Vitolsi-nimelise muusikaakadeemiaga. Toimuvad meistriklassid noortele muusikutele, teiste hulgas teevad neid Sir Andras Schiff ja Baieri Raadio sümfooniaorkestri orkestrandid.

Esimest festivali külastas üle 16 000 kuulaja 50 maalt. Festivali kajastas üle 50 meediaväljaande 13 maalt. Festivali alusepanija, miljardär Peter Aven ütles festivali lõppedes, et see on näide sellest, mis võib sündida, kui midagi tõesti soovida. Festivali kunstiline juht, nimekas mänedžer Martin Engstroem lisas, et aasta eest võttis ta vastu väljakutse luua Lätti suur festival ja see sai teoks ülilühikese ajaga.