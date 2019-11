Tänavune PÖFF püstitas külastuste rekordi

"Aktuaalse kaamera" andmetel püstitas selleaastane PÖFF külastuste rekordi - kui eelmisel aastal oli festivali külastuste arv 80 000, siis sel aastal üle 90 000.

Filmikriitik Ralf Sauter, kes vaatas festivalil kokku 35 filmi, rääkis, et temale mõjub PÖFF justkui reis läbi mitme riigi.

"PÖFF on olnud väga elamusterohke. Minu jaoks see mõjub alati väga mitmekesise maailmareisina, sest vahepeal võid olla ühe filmiga Jaapanis, siis jälle Ukrainas," rääkis ta.

"Eks mina ka inimesena kipun kohati oma mulli sees elama ja näen asju väga oma silmade kõrguselt, aga PÖFF kuidagi avardab mu mõtteid ja aitab näha maailma läbi teiste inimeste pilgu. /.../ Ma saan näha teistesse hingedesse, teistesse maailma kohtadesse ja see on just see, millega PÖFF mind igal aastal üllatab - erinevad inimesed, erinevad kogemused väga erinevatest kohtadest üle terve maailma," lisas ta.

Festivali lõpus pärjatakse Vene teatris parimaid filmitegijaid.