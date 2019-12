Sindi laulukoor tähistab 150 tegutsemisaastat

Sindi koor on täpselt sama vana kui meie laulupidude traditsioon. Esimesel laulupeol 1869. aastal Tartus käidi kohal ja see ongi koori asutamisajana kirja läinud, kuigi tegutseti isegi veel varem.

Läbi 150 aasta pole asi aga sugugi nii käinud, et koor oleks katkematult laulda saanud. Ajaloos on olnud raskeid aegu, kus laulmisest midagi välja ei tulnud.

Sindi laulukoori dirigent Kristel Reinsalu rääkis "Terevisiooni" uudistele, et kahe sõja ajal olid tegutsemisega raskused. "Esiteks Jaapani-Vene sõja ajal, kui oli keelatud igasuguste kollektiivide tegevus. Ja teine asi siis suure ilmasõja ajal, kui mehed ei laulnud, vaid panid püssid palge ja tulistasid," ütles Reinsalu.

Reinsalu ütleb, et seoses laulupeoga on tal üks suur unistus: "Kui nüüd see laulupeo korraldamiskomitee seda kuuleb, siis minu meelest ühel käel üles loetavad 150-aastased Eesti koorid võiksid lipud kõrgel selle rivi eesotsas marssida. See oleks sügav kummardus meile kõigile."

Koori kuulub 38 lauljat, mehi küll vaid kaheksa. Aga oli aegu, kus koor oli palju arvukam.

Koorivanem Aino Edo meenutab, et Lehte Rinaldo ajal oli kooris ikka kaks rida mehi ja kuskil 50 liiget. "Ja seda oli ka viiekümnendatel aastatel. Ja tänavu tabas meid veel selline õnn, et meil tuli üks uus tenor. Ja vanemaid lauljaid on ka tagasi tulnud, kes vahepeal puhkust võtsid, laulupuhkust," seletas Edo.

Kuna aastapäeva tähistati Pärnus, polnud võimalik kõiki huvilisi kohale kutsuda. Aga sama kavaga tasuta kontsert toimub 22. veebruaril Sindi Seltsimajas.