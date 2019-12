Ilmus raamat Eesti vaskpillimängu ajaloost ja haridusest

"Laulupidudel kõlab koos koorilauluga alati ka puhkpillimuusikam" kommenteeris autor. "Seda kuuleb ka paljudel riiklikel tseremooniatel. Tundub, et nii on alati olnud. Tõepoolest, puhkpillid on Eesti aladel kõlanud läbi sajandite. Aga milliseid pille kasutati vanadel aegadel, mis puhul ja kus? Millised olid keskaegsed orkestrid? Millist muusikat mängiti? Kuidas jõudis puhkpillimäng Eesti maarahvani?"

2019. aastal saab eesti professionaalne muusikaharidus 100-aastaseks. Aga kuidas jõuti omamaise professionaalse muusikahariduse andmiseni? Millised olid ja kuidas arenesid Eesti muusikaõppeasutused? Selles raamatus leiab vastused neile küsimustele. Siin on ülevaatlikult ja lühidalt kirjeldatud puhkpillide kasutamist Eesti aladel läbi ajaloo, alates esimestest kirjalikest teadetest kuni Eesti oma muusika kutseõppeasutuste asutamiseni.

"On kirjeldatud nende õppeasutuste tekkimist ja arengut vaskpilliklasside osas kuni 1970ndate aastateni, mil saabus suhteline stabiilsus," lisas Soosõrv.

Teenekas pedagoog Tõnu Soosõrv on varemgi välja andnud raamatuid puhkpilliõppe teemadel: "Tromboonimängust ja selle õpetamisest" (2003), "Hingamine puhkpillimängul" (2003), "Trombooniaabits" (2007) ja "Eesti vaskpilliõpetajad" (2016).

Kõvas köites raamatu (326 lehekülge) on kirjastanud Eesti Puhkpillimuusika Koda. Raamatu esitluskontsert kõlab 7. detsembril kell 14 Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis.