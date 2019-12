Moskvas on näitus Eesti kaunimatest raamatutest

Väljapaneku põhiosa on trükised, mis kuuluvad 2017. aasta 25 kauneima Eesti raamatu hulka. Selle aasta alguses võõrustas näitust Vene rahvusraamatukogu Peterburis, peale mida toodi see ka Moskvasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See ekspositsioon, mis on eestikeelne, peaks meie jaoks tähendama kahe kultuuri sidet. Ja see, et inimene ei saa eesti keelest aru, ei pea tähendama, et ta ei ole sellest raamatust huvitatud. Ja siis, kui ta hoiab seda raamatut käes ja lehitseb seda, tal võib tekkida arusaam sellest, kuidas elavad meie kirjastused ja mis toimub praegu Eesti raamatumaailmas," selgitas Eesti Moskva saatkonna kultuurinõunik Dmitri Mironov, miks esitletakse vene lugejale raamatuid eesti keeles.

Ekspositsiooni teine osa on kahe Eesti kirjastuse - KPD ja Aleksandra - raamatud vene keeles, mille hulgas on ka eesti kirjanike tõlgitud teosed.

"See on teine mentaliteet. Ja see, kuidas inimesed elavad sellega, on huvitav - mis toimub, mis inimesega toimub. Aga meil on autorid, kes väga hästi sellest kirjutavad. Võtame näiteks Kivirähi asju, Valdur Mikita asju. Lasteraamatud, ajalooraamatud, mis on kirjutataud eesti keeles ja mis on vaja tõlkida vene keelde - see pakub huvi," rääkis kirjastuse Aleksandra juht Nelli Melts.

Neljapäeval algas Moskvas rahvusvaheline raamatumess "Non-Fiction", kus Moskva lugejad saavad tutvuda Eesti kirjandusega ja osta kirjastuste KPD ja Aleksandra Eesti kaasaegsete kirjanike teoseid vene keeles.