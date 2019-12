Arhitektide liit jagab aastapreemiaid

Esimeseks nominendiks on Eesti kommunismiohvrite memoriaal Tallinnas Maarjamäel. Memoriaal koosneb kahest osast, millest üks on "Teekond" ja teine "Koduaed". Selleks, et jõuda koduaeda, tuleb võtta ette teekond. Et asuda teekonnale, tuleb lahkuda koduaiast

Teiseks aastapreemia nominendiks on Arvo Pärdi keskus Laulasmaal. Hispaania arhitektide võistlustöö märksõnaks oli "Tabula". Keskuses asub helilooja isikuarhiiv ja see on kohtumispaigaks kõigile, kes tunnevad huvi Pärdi muusika ja mõttemaailma vastu. Nieto Sobejano loodud keskuse kohta on öeldud, et see on valgusküllane ja orgaaniline ning omamoodi ka ikooniline töö.

Kolmandaks nominendiks on Eesti Kunstiakadeemia uus õppehoone Tallinnas, Kalamajas. Tegemist on eelmise sajandi alguse tootmishoone ümberehitusega. Uue arhitektuurilahenduse lõid EKA vilistlased, kelle kavandi märgusõnaks oli "Linea". Hoone puhul on hinnatud selle loogilist ja hästi toimivat plaanilahendust. Samuti on arhitektid säilitanud ajaloolisele hoonele omase õhustiku.

Aasta arhitektuuripreemiatele kandideerinud tööde paremikku tutvustab ETV 2 kell 20.25.