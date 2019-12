Aasta plaaditabel sündis 34-liikmelise žürii liikmete isiklike edetabelite (tipp-20) kokkuvõttena.

Žanrilisi või geograafilisi piiranguid albumitele ei seatud, samuti võis valida EP-sid.

Pühapäeval, 15. detsembril kell 16 on Raadio 2-s Kristo Rajasaare "Elu edetabelite" saate eriväljaanne "Kultuuriportaali aasta plaadid", mis igas detsembris pühendub kahetunnise saatena kultuur.err.ee plaadiaasta kokkuvõttele.

Pingerea avaldamisel on kasutatud lõike kultuur.err.ee ilmunud arvustustest, soovitustest ja uudistest või kirjutatud uued tutvustused/ miniarvustused. Lisatud on kuulamiseks albumid ise.

Parimat albumit valisid: Asko Astmäe, Siim Boikov, Margus Haav, Edmund Hõbe, Madis Järvekülg, Tõnu Karjatse, Erni Kask, Kärt Kelder, Siim Kera, Kaido Kirikmäe, Tiit Kusnets, Maian Kärmas, Andrei Liimets, Oliver Lomp, Merit Maarits, Tauno Maarpuu, Tanel Matsalu, Jon Mikiver, Ivar Murd, Triin Niinemets, Maarja Merivoo-Parro, Andres Noormets, Meelis Ojasild, Mari Peegel, Erki Pruul, Kristo Rajasaare, Koit Raudsepp, Mihkel Robam, Indrek Spungin, Tiia Teder, Erkki Tero, Tauno Vahter, Valner Valme, Janar Veermick, Kaspar Viilup.

50. Iggy Pop - "Free" (Caroline)

Kui Iggy Pop peaaegu lehvitas oma publikule eelmise albumiga "Post Pop Depression", siis ilmselt jäi tal kripeldamata, et viimaseks monumendiks jääb üsna sirge rockiplaat. Järjekordne erruminek on meditatiivne ja sugestiivne. Ta pole kunagi mingi ühe kitsa suuna mees olnud, nii on ka vabal plaadil jazzi, elektroonikat ning ainult talle omast mana.

49. Diversicolor - "Diversicolor" (ise välja antud)

Diversicolor on 2018. aasta alguses loodud trio Tallinnast. Ansambli loojateks on Valter Nõmm (vokaal, kitarr) ja Andreas Johandi (basskitarr), trummide taga tegutseb Siim Kuusemäe, kes on tuntud ka nime all Tont. "Ansamblinime tähendus on ladina keeles "mitmekesine, kirev värv" ja ansamblis on kolm liiget - sama palju on ka subtraktiivse värvisüsteemi teooria järgi põhivärve," selgitas trummar ansambli nimevalikut.

Diversicolor by Diversicolor

48. Leonard Cohen - "Thanks For The Dance" (Legacy)

Osalt kolm aastat tagasi surnud Leonard Coheni viimaseks jäänud albumi "You Want It Darker" (2016) jäägid, aga see ei ole prügimaterjal, vaid Leonardi poja Adami nägemus isa lõpetamata jäänud paladest, neile lihvi juurde andmas näiteks Beck, The Nationali Bryce Dessner ja Feist.

47. Kadri Voorand - "In Duo With Mihkel Mälgand" (Avarus)

Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi koostöö on tunnistus kahe muusiku suurepärasest enesetunnetusest, mis kõlab hiljutisel kauamängival mängleva kerguse ja energiaga. Plaat koosneb lugudest, mis on pigem popiliku ülesehitusega, kuid Voorandi ja Mälgandi stiilideülene interpretatsioon on siiski neile omaselt jazzilik, jättes nii ruumi ettearvamatutele lahendustele. Tegemist on hoogsa kuulamisega, milles on tundelisust ja õhulisust ning kus erinevate instrumentide (kalimba, viiul, tšello) kooskõlad loovad kihistusi, mis annavad kokku kireva helipaleti. Vootele Ruusmaa, Müürileht

46. Big Thief - "Two Hands" (4AD)

N-ö elavalt linti mängitud järg albumile "U.F.O.F.", "Two Hands" on salvestamistehnikale omaselt rabedam, elavam ning kahtluseta mahlasem. Ohjeldamatult impulsiivset kitarri on pea kõik kohad täis. Andrianne laulab ligikaudu sama kriipivalt ning sügaval naha all torkivalt kui Conor Oberst enda bändi Bright Eyes parimatel päevadel umbes 15 aastat varem. Koit Raudsepp

45. Reket - "Kulutuli" (ise välja antud)

Reket vajutab uuel plaadil ikka nende samade tugevustega, mis tal alati olnud on. Ühelt poolt on tal olnud alati tugevad juured vanakoolis ("Hetked"), aga samas on ta pilk siiski kogu aeg suunatud ka tulevikku ("Aegluubis"). Kohati tundub isegi, et Reketi kohta räppar öelda tundub liigne lihtsustus, sest tema spoken-word jutuvada ei harmoneeru taustal käiva muusikaga. Tekib mingi kakofoonne sümbioos, kus rütm ei teki mitte muusika ja lüürika koo smõjust, vaid näiline vastuolu loob sideme sinna, kus seda olla ei tohikski. Kõige selle kõrval on "Kulutuli" moodne popalbum just nii, nagu see olemas peab. Mitmekülgne ja särtsakas, kartmata katsetada midagi täiesti uut. Kaspar Viilup

44. The Raconteurs - "Help Us Stranger" (Third Man)

Nii nagu Johnny Depp kutsub praegusel ajal filmihuvilises vähe esile kunagist imetlustunnet, pole muusikakuulaja jaoks enam eriti cool ka kümmekond aastat tagasi veel igilahedana tundunud Jack White. Pärast segaseid tundeid tekitanud sooloalbumit "Boarding House Reach" 2018. aastal pigistab White The Raconteursiga ikka sama vana sidrunit külmkapi põhjast, millest enam midagi mahlakat hästi sündida ei taha. "Help Me Stranger" loob paar pretensioonitut hea enesetunde momenti, aga ennekõike tirib tüütult läbi porise ja kohati kenitleva bluusroki, mis pole White'i leidlikust pillikäest olenemata oodatud rebuuti saanud. Merit Maarits

43. Slipknot - "We Are Not Your Kind" (Roadrunner)

Aga nad said hakkama. Nu-metal'i arhitektid on suutnud luua võimsa teose; melanhoolse, eepilise, filmiliku reisi detsibellide, hõimurütmide, puurivate riffide ja röökivate riimide ainulaadsesse maailma. 14 hullu lugu pole küll võrdselt tipptasemel, kuid enamik on bändi kuldaja väärilised ja osa ("Unsainted", Nero Forte", Birth of the Cruel") lausa rabavalt veatud. Inimlik ja ebardlik ühtaegu, nukker ja raju paralleelselt, on Iowa osariigi kuulsaim kollektiiv taas kõige tulisem nimi raskema rocki tööstuses ja motiveerib ka edaspidi sellist põlvkondadeülest segmenti, kes on õnnelikud siis, kui sajab. Koit Raudsepp

42. Freddie Gibbs & Madlib - "Bandana" (RCA)

Hiphopi üks olulisemaid produtsente Madlib ja mitteolulisemaid räppareid Freddie Gibbs jätkavad koostööd intensiivse ja konkreetse albumiga, mis on vanakooli vaimus ja eriliste üllatusteta, aga mehed klapivad nii hästi, et nende sünenergia sütitab vastuvaidlematult.

41. Flying Lotus - "Flamagra" (Warp)

FlyLo'd on muusikaliselt enim mõjutanud must muusika nagu soul, jazz, funk, hiphop aga ka igasugune veider elektroonika nagu Aphex Twin ja Boards Of Canada. Sellest meloinnust on tekkinud unikaalne äratuntav käekiri, millel on küljes glitch'ilik psühhedeelne tunnetus. Uus album on mahult monumentaalne. Kuulajate päralt on seekord tervelt 27 lugu 67 minuti jooksul. Temaatiliselt on heliteos pühendatud tule ja leegi lummusele - "Fire Is Coming"! Kaanepilt on viide Michael Jacksoni albumile "Dangerous". Praegusel ajal tundub see olevat märgilise tähtsusega avaldus. Tanel Matsalu

40. King Midas Sound - "Solitude" (Cosmo Rhytmatic)

Muusikalises plaanis on "Solitude" üliminimalistlik - tihedad bassivoolud pulseerivad taustal ja hoiavad kuulajat pidevas fookuses, värvi annavad vaid vaevumärgatavad meloodilised kajad ja kuminad. Vahele satuvad ka üksikud instrumentaalsed lood, mis annavad plaadile õhku ja lasevad loodud jäledal õhustikul kuulajas veel tugevamalt settida, kuid põhirõhk on siiski just vokaalil. Robinson laulab - või oleks õigem öelda lausub? - stoilise monotoonsusega, meenutades möödunud suhet ja põhjuseid, miks kõik halvasti läks. Kaspar Viilup

39. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (Interscope)

Minimalism on popis tagasi. 17aastane Billie koos kolm-neli aastat vanema venna Finneasega on teinud 2019. aasta alguse ägedaima debüütalbumi globaalses popmuusikas. Varem Los Angelses kohaliku staatusega bändi teinud ja veidi edukamalt kino- ja seriaalinäitlejana tegutsenud vennas on Eilishi ideedele, tekstidele ja vokaalile produtseerinud enam kui tosin hüpnootilist lugu. Billie meetod on jutustav-räppiv ja rüütatud rikkaliku nukrameelsusega. Kord minavormis, kuid vahel dialoogina esitatavad jutustused on rikastatud üllatavalt teravate bassikäikudega, mis ilmuvad alati ootamatult. Koit Raudsepp

38. Kanye West - "Jesus Is King" (GOOD Music)

Olgu see lunastuse läbi pääsemine, aga Kanye pole kunagi kõlanud rahulikumana, isegi kui ajuti näib, et emotsionaalsed pursked on vaka all hoitud mõningaste raskustega. Sellest olenemata leiab momente, kus räppar kanaliseerib tugevalt ka Yeezuse-aegset (2013) agressiivsust. Samas silub "God Is" igasugused ärritajad juba esimeselt noodilt ära ja sisendab ka usukaugesse klišeelist vajadust aktsepteerida maailma kõigi selle vigade ja värdjatega. Merit Maarits

37. Special Request - "Offworld" (Houndstooth)

Laia-välja-elektroonik Paul Woolford avaldas oma Special Requesti aliase alt tänavu kolm albumit, neist esimene, "VORTEX" sisaldab eksperimentaalelektroonikat, teine, "Bedroom Tapes", nagu nimest aimata, seismajäänud magamistoakatseid, kolmas paneb aga tema aastale krooni ja on üldse üks tänavusi säravamaid elektroonikaalbumeid, ja mitte ainult hõbedaste plaadikaante poolest. "Offworld" on kõige popim plaat, mis Woolford oma rikkaliku karjääri jooksul loonud, ning see on tulevikupop vaatamata ohtratele viidetele 80ndatesse ja lähemale, sest siinsete lugude uhke ambitsioon, täpne produktsioon ning maksimalistlik minimalism on pehmekõlalise peatee-tantsupopi kõrval võibolla ikka veel liiga kategoorilised. Valner Valme

36. Sharon Van Etten - "Remind Me Tomorrow" (Jagjaguwar)

Põhiline muutus on see, et folkrocki- ja "naine ja tema kitarr"-tüüpi artistist on nüüd saanud süntrokkar või mõne loo puhul pigem isegi süntpoppar. Kui varasemate Sharon Van Etteni plaatide puhul tundus tihti, et jõudu või volüümi on puudu, siis uue heli tõttu tekkib mitmeid sarnasusi Lana Del Reyga, mingi iseloomulik harmooniakeskne rauge melanhoolia ja nostalgia, eriti lugudes "Comeback Kid" ja "Seventeen", mis on plaadi lihvituimad laulud. Tundub et Sharon Van Etten on end leidnud, vähemalt rohkem kui enne. Tauno Vahter

35. Danny Brown - "uknowhatimsayin¿:" (Warp)

"See on minu versioon püstijalakomöödia albumist," selgitas Brown. "Enamik praegustest lähedastest sõpradest pole räpparid – nad on koomikud ja näitlejad. Nii et tahtsin luua midagi, kus segunevad huumor ja muusika. Midagi, mis on naljakas, aga mitte paroodia." Uue albumi tegevprodutsent on Q-Tip, kelle kohta märkis Brown, et seal eksimisruumi ei olnud. "Q-Tip tahtis, et ma naaseksin tagasi loo "Greatest Rapper Ever" aega. Ma pidin peaaegu et uuesti räppima õppima – midagi egosurma sarnast. Ta andis mulle muusika suhtes täiesti uue perspektiivi. Siit on võimatu enam vanade viiside juurde naasta."

34. Weyes Blood - "Titanic Rising" (Sub Pop)

Neljas album "Titanic Rising" on varasemast elektroonilisem ja eksperimenteerivam. "Movies", "Andromeda" ja instrumentaalne nimilugu on psühhedeelsete ja ambiendist laenatud unenäoliste mõjudega. Kui aga kuulda tausta teadmata lugusid "A Lot´s Gonna Change" või "Everyday", võiks arvata, et tegu on hoopis 1970ndatest pärit paladega, mida võiks vabalt esitada Joan Baez, Karen Carpenter või kaasajast näiteks Rumer. Just see pisut jabur kombinatsioon peaaegu estraadilikust vanamoelisusest (Sekkub kaadritagune hääl: Erinevalt nii mõnestki oma kaasaegsest levilauljast on Natalie Meringi lauludes ka kaunist harmooniat ja meloodiat.) ja psühhedeelsest popist teeb plaadi veidralt huvitavaks. Tauno Vahter

33. Prince - "Originals" (NPG)

"Originals" on teine postuumselt avaldatud album, ning sellele on plaadifirma kureerinud 15 algversiooni hittidest, mida Prince lahkelt teistele artistidele loovutas. Muusika on salvestatud 1981-1991 ehk tema viljakaimal perioodil. Ametlikult on need lood kõik varem ilmumata, aga ometi on enamik neist mingite variantidena bootleg-plaatidel ilmunud ja fännide seas käest kätte vahetatud. Üldiselt tegi Prince kõik ametlikult avaldamata lugude ringlemise takistamseks. Põnevaim on uue plaadi puhul võrrelda just seda, kuidas originaalid erinevad teiste artistide esitatud lõplikest versioonidest. Tanel Matsalu

32. Misha Panfilov - "Heli Maagia" (Eee Zee)

Kosmiline raamatukogumuusika Eestist, pehmed sündihelid inspireerituna klassikalisest minimalismist ja mineviku elektroonilisest filmimuusikast. Ahto Külvet, Psühhoteek

31. Rammstein - "Rammstein" (Capitol)

Rammstein on naasnud klassikaliste saundidega, aga pakub lisaks tähelepanuväärses koguses värsket vaadet nii sisus kui vormis. Trummid ja kaksik-kitarrid loovad ka seekord pealoopimistunde, bass tuksub rasket gruuvi samuti nagu muiste. Üllatab klahvpillimängija Flake, bändi alahinnatuim liige. Siin plaadil teeb raamatu "Klahvkamees" autor elu mängu, parimad lood "Weit Weg", "Ausländer" ja "Radio" on eeskätt süntesaatoripõhised. Aga me peame rääkima ka lauljast, karismaatilisest Lindemannist, kes on väes ja vaimus ennast ületades tõstnud kordumatult kurioosse brändi, haige huumoriga sotsiopoliitilised tekstid, uuele konkurentsitule tasemele. Koit Raudsepp