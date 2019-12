Autahvel. Aasta albumid 2019, kohad 50.-41.

Aasta plaaditabel sündis 34-liikmelise žürii liikmete isiklike edetabelite (tipp-20) kokkuvõttena.

Žanrilisi või geograafilisi piiranguid albumitele ei seatud, samuti võis valida EP-sid.

Pühapäeval, 15. detsembril kell 16 on Raadio 2-s Kristo Rajasaare "Elu edetabelite" saate eriväljaanne "Kultuuriportaali aasta plaadid", mis igas detsembris pühendub kahetunnise saatena kultuur.err.ee plaadiaasta kokkuvõttele.

Pingerea avaldamisel on kasutatud lõike kultuur.err.ee ilmunud arvustustest, soovitustest ja uudistest või kirjutatud uued tutvustused/ miniarvustused. Lisatud on kuulamiseks albumid ise.

Parimat albumit valisid: Asko Astmäe, Siim Boikov, Margus Haav, Edmund Hõbe, Madis Järvekülg, Tõnu Karjatse, Erni Kask, Kärt Kelder, Siim Kera, Kaido Kirikmäe, Tiit Kusnets, Maian Kärmas, Andrei Liimets, Oliver Lomp, Merit Maarits, Tauno Maarpuu, Tanel Matsalu, Jon Mikiver, Ivar Murd, Triin Niinemets, Maarja Merivoo-Parro, Andres Noormets, Meelis Ojasild, Mari Peegel, Erki Pruul, Kristo Rajasaare, Koit Raudsepp, Mihkel Robam, Indrek Spungin, Tiia Teder, Erkki Tero, Tauno Vahter, Valner Valme, Janar Veermick, Kaspar Viilup.

50. Iggy Pop - "Free" (Caroline)

Kui Iggy Pop peaaegu lehvitas oma publikule eelmise albumiga "Post Pop Depression", siis ilmselt jäi tal kripeldamata, et viimaseks monumendiks jääb üsna sirge rockiplaat. Järjekordne erruminek on meditatiivne ja sugestiivne. Ta pole kunagi mingi ühe kitsa suuna mees olnud, nii on ka vabal plaadil jazzi, elektroonikat ning ainult talle omast mana.

49. Diversicolor - "Diversicolor" (ise välja antud)

Diversicolor on 2018. aasta alguses loodud trio Tallinnast. Ansambli loojateks on Valter Nõmm (vokaal, kitarr) ja Andreas Johandi (basskitarr), trummide taga tegutseb Siim Kuusemäe, kes on tuntud ka nime all Tont. "Ansamblinime tähendus on ladina keeles "mitmekesine, kirev värv" ja ansamblis on kolm liiget - sama palju on ka subtraktiivse värvisüsteemi teooria järgi põhivärve," selgitas trummar ansambli nimevalikut.

Diversicolor by Diversicolor

48. Leonard Cohen - "Thanks For The Dance" (Legacy)

Osalt kolm aastat tagasi surnud Leonard Coheni viimaseks jäänud albumi "You Want It Darker" (2016) jäägid, aga see ei ole prügimaterjal, vaid Leonardi poja Adami nägemus isa lõpetamata jäänud paladest, neile lihvi juurde andmas näiteks Beck, The Nationali Bryce Dessner ja Feist.

47. Kadri Voorand - "In Duo With Mihkel Mälgand" (Avarus)

Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi koostöö on tunnistus kahe muusiku suurepärasest enesetunnetusest, mis kõlab hiljutisel kauamängival mängleva kerguse ja energiaga. Plaat koosneb lugudest, mis on pigem popiliku ülesehitusega, kuid Voorandi ja Mälgandi stiilideülene interpretatsioon on siiski neile omaselt jazzilik, jättes nii ruumi ettearvamatutele lahendustele. Tegemist on hoogsa kuulamisega, milles on tundelisust ja õhulisust ning kus erinevate instrumentide (kalimba, viiul, tšello) kooskõlad loovad kihistusi, mis annavad kokku kireva helipaleti. Vootele Ruusmaa, Müürileht

46. Big Thief - "Two Hands" (4AD)

N-ö elavalt linti mängitud järg albumile "U.F.O.F.", "Two Hands" on salvestamistehnikale omaselt rabedam, elavam ning kahtluseta mahlasem. Ohjeldamatult impulsiivset kitarri on pea kõik kohad täis. Andrianne laulab ligikaudu sama kriipivalt ning sügaval naha all torkivalt kui Conor Oberst enda bändi Bright Eyes parimatel päevadel umbes 15 aastat varem. Koit Raudsepp

45. Reket - "Kulutuli" (ise välja antud)

Reket vajutab uuel plaadil ikka nende samade tugevustega, mis tal alati olnud on. Ühelt poolt on tal olnud alati tugevad juured vanakoolis ("Hetked"), aga samas on ta pilk siiski kogu aeg suunatud ka tulevikku ("Aegluubis"). Kohati tundub isegi, et Reketi kohta räppar öelda tundub liigne lihtsustus, sest tema spoken-word jutuvada ei harmoneeru taustal käiva muusikaga. Tekib mingi kakofoonne sümbioos, kus rütm ei teki mitte muusika ja lüürika koo smõjust, vaid näiline vastuolu loob sideme sinna, kus seda olla ei tohikski. Kõige selle kõrval on "Kulutuli" moodne popalbum just nii, nagu see olemas peab. Mitmekülgne ja särtsakas, kartmata katsetada midagi täiesti uut. Kaspar Viilup

44. The Raconteurs - "Help Us Stranger" (Third Man)

Nii nagu Johnny Depp kutsub praegusel ajal filmihuvilises vähe esile kunagist imetlustunnet, pole muusikakuulaja jaoks enam eriti cool ka kümmekond aastat tagasi veel igilahedana tundunud Jack White. Pärast segaseid tundeid tekitanud sooloalbumit "Boarding House Reach" 2018. aastal pigistab White The Raconteursiga ikka sama vana sidrunit külmkapi põhjast, millest enam midagi mahlakat hästi sündida ei taha. "Help Me Stranger" loob paar pretensioonitut hea enesetunde momenti, aga ennekõike tirib tüütult läbi porise ja kohati kenitleva bluusroki, mis pole White'i leidlikust pillikäest olenemata oodatud rebuuti saanud. Merit Maarits

43. Slipknot - "We Are Not Your Kind" (Roadrunner)

Aga nad said hakkama. Nu-metal'i arhitektid on suutnud luua võimsa teose; melanhoolse, eepilise, filmiliku reisi detsibellide, hõimurütmide, puurivate riffide ja röökivate riimide ainulaadsesse maailma. 14 hullu lugu pole küll võrdselt tipptasemel, kuid enamik on bändi kuldaja väärilised ja osa ("Unsainted", Nero Forte", Birth of the Cruel") lausa rabavalt veatud. Inimlik ja ebardlik ühtaegu, nukker ja raju paralleelselt, on Iowa osariigi kuulsaim kollektiiv taas kõige tulisem nimi raskema rocki tööstuses ja motiveerib ka edaspidi sellist põlvkondadeülest segmenti, kes on õnnelikud siis, kui sajab. Koit Raudsepp

42. Freddie Gibbs & Madlib - "Bandana" (RCA)

Hiphopi üks olulisemaid produtsente Madlib ja mitteolulisemaid räppareid Freddie Gibbs jätkavad koostööd intensiivse ja konkreetse albumiga, mis on vanakooli vaimus ja eriliste üllatusteta, aga mehed klapivad nii hästi, et nende sünenergia sütitab vastuvaidlematult.

41. Flying Lotus - "Flamagra" (Warp)

FlyLo'd on muusikaliselt enim mõjutanud must muusika nagu soul, jazz, funk, hiphop aga ka igasugune veider elektroonika nagu Aphex Twin ja Boards Of Canada. Sellest meloinnust on tekkinud unikaalne äratuntav käekiri, millel on küljes glitch'ilik psühhedeelne tunnetus. Uus album on mahult monumentaalne. Kuulajate päralt on seekord tervelt 27 lugu 67 minuti jooksul. Temaatiliselt on heliteos pühendatud tule ja leegi lummusele - "Fire Is Coming"! Kaanepilt on viide Michael Jacksoni albumile "Dangerous". Praegusel ajal tundub see olevat märgilise tähtsusega avaldus. Tanel Matsalu