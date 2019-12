Kultuuritöötajate palgafondi väike tõus ei rahulda kumbagi poolt

Kultuuriminister Tõnis Lukas ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastasid kultuuritöötajate palgakokkuleppe. Palgafondi jaotamine sõltubki valitsemisala asutuste sisestest otsustest ning kavandatud palgafondi tõus laieneb asutuste kogu töötajaskonnale.

Ago Tuulingu sõnul nii väikese palgatõusuga rahul olla ei saa, aga möödapääsmatu olukord tuli realiseerida positiivselt. Ka minister Tõnis Lukas tõdes, et palgatõus on väike.

"Sellel valitsusel polnud praegu nii häid tingimusi raha väljapanemiseks kui eelmisel valitsuse. Me peame selle nüüd tasa tegema, et olid paremad ajad. See kokkuhoid on kultuurivaldkonnale kurb," tõdes Lukas.

Kõik saavad hästi natuke, keegi ei ole rahul, märkis Tuuling. "Kokkuvõttes tuleb läbirääkijana alati vastu võtta see, mis tundub optimaalne. Selle pealt on võimalik edasi minna. Rahul ei ole, aga see oli möödapääsmatu olukord, mis tuli realiseerida positiivselt."