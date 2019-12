Valga muuseumis näeb Jaanikese krossiraja ajalugu

Valga lähedal asuv legendaarne Jaanikese krossirada on aastakümneid ühendanud sportlasi ja pealtvaatajaid nii kunagisest NSV Liidust kui ka mujalt üle ilma. Kes ja millega on Jaanikeses võistelnud, seda näeb nüüd Valga muuseumis krossiraja 60. aastapäevaks koostatud väljapanekul.

Olid ajad, mil Eestit ja veelgi enam Valgat teadsid paljud Jaanikese krossiraja järgi. See looduslik ja hästi jälgitav, tugeva savipõhjaga rada on maailmas tuntud ja kiidetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Palju aastaid Jaanikeses motokrosse korraldanud Ainar Haavistu ja spordihuvilisest Valga muuseumi teadur Priit Riemann leidsid, et tsiklid on 60. aastapäeva puhul põhjust muuseumisse tuua küll.

"Eesti ajal korraldasime kuus maailmameistrivõistluste etappi, kus oli kõige rohkem 10 000 pealtvaatajat, aga NSV Liidu ajal oli palju liidu meistrivõistluste etappe, kus oli kirjade järgi pea 30 000 pealtvaatajat. Suuri võistlusi on korraldatud hästi palju. Esimene võistlus oli aastal 1960," selgitas Haavistu.

Osa rattaid ja varustust on pärit sportlastelt endilt, osa mootorispordi muuseumist.

"Andres Krestinov tõi oma kaks väga uhket retromootorratast siia - 1963. aasta ratas on kindlasti näituse pärl. Teda on ilus silmale vaadata ja eks kunagi ole temaga sõidetud ka," rääkis Valga muuseumi teadur Priit Riemann "Aktuaalsele kaamerale".

"Võistlejad Jüri Raudsik, Aare Kaurit, Vello Vaaderpass, Allain Karuse, plakatid ja siin on ka tsiklid ja võistlejate varustus aastast 1950 tänapäevani. Erinevat on - kes sõitis kirsadega, kes korralike krossisaabastega," rääkis Haavistu.

Jaanikese krossirada ise küllap ainult ajalukku siiski ei jää. Viimaseil aastail on kompleksile otsitud head omanikku ja Valga vallal on nüüd uue peremehena palju plaane. Maailmakarika etappe koos tuhandete pealtvaatajatega pole seal ammu peetud.

"Väga palju on uurimata. Pole ühtki suurt uurimustööd sel teemal olnudki, aga kindlasti Jaanikese krossiraja ajalugu vääriks trükisena ilmumist. Tööpõld on suur ja lai, see on alles esimene linnuke," ütles Riemann.