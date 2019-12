Jaan Tooming. Me teame! Me usume!

Kes me oleme ilma Sinuta, Jeesus? Me oleme eikeegi, oleme surelikud, oleme laibad. Ainult Sinu läbi me elame, oleme ärksad Jumala lapsed. Sina annad andeks meie patud, teed meid uueks, kingid igavese elu. Aga ikka ja jälle laseme maailma kassikullal end ära meelitada. Oleme selle maailma orjad, kuid Sina, ainult Sina võid meid vabastada ja tõsta vaimuvalda, kus pole muretsemist ega rahutust, vaid rõõm ja rahu Sinu Vaimus. Ja kuigi haigused ja vanadus ründavad meid, oleme ometi rõõmsad, teades, et Sa tuled pilvede vahus ja vabastad meid ahelaist, mis hoiavad meid kinni selles kaduvas maailmas. Sa tuled ja tood Taevariigi.

Jõuluootuses me elame ja igatseme Sind näha, olla igavesti Sinu juures ja näha Jumalariigi au. Miski ei suuda meid väärata, kui Sina oled meiega. Sinu sünd sünnitab meid uueks, nii uueks, et me ei tunne enam ennast ära, oleme täiesti teised ja uutena elame vaimuvallas, kus pole kannatusi ega vaeva ega pisaraid, vaid on "rõõm kurbuseta, noorus vanuseta, elu surmata, tervis haiguseta" nagu kirjutas meie õpetaja Rudolf Kallas. Oh, tule Jeesus, me ootame Sind!!! Sest me oleme Sinu omad, Sinu vangid, Sinu orjad, Sinu sõbrad. Jah tänu Sinule on uus hõim maa peal – Jumala rahvas, kelle kodu on taevas ja kes on saanud elu Sinult, Issand Jeesus Kristus, meie Päästja ja Lunastaja. Ja AINULT Sinule lootes võib pääseda veel see maailm, mis ägab kaduvuse küüsis.

Ja selles ootuses on rõõm, igavene rõõm, mida ei saa võtta meilt ära, sest me usume, elame usus, mille Sina oled kinkinud meile. Ja Sinu armastuses me elame, armastuses, mida ei suuda tappa surm. Igaveste lastena, Jumala lastena ootame Sind, ja Sa tuled, me teame seda, sa tuled ja lood uueks selle maa ja taeva. Kõik saab teiseks ja selles uues maailmas me elame, kiites Sind, tänades Sind, et Sa oled meile tulnud taevast, Sina Jumal, Sina Igavene!