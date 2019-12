Tarkovskist valmis elektrooniline ooper

11. detsembril esitlevad PÖFF ja Eesti Kontsert valmivat elektroonilist ooperit "Tarkovski. Kaheksas film". See on austerlase Thomas Desi kirjutatud ja lavastatud moodne kammerteos, mis tuleb välja järgmisel PÖFFil ja keerleb intrigeerivalt Tarkovski kaheksanda, tegemata jäänud filmi ümber. Üheks kõrvaltegelaseks on KUKA robotkäsi.