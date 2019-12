Eesti kirjastused pakuvad Moskva raamatumessil Vene kirjastustele konkurentsi

Moskvas toimuval raamatumessil "Non Fiction" on rohkem kui sada kirjastust ja tuhandeid külalisi. Eesti kirjastused on seal esindatud juba mitu aastat järjest.

Kirjastuse KPD direktor Valentina Kašina ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti kirjastuste visiitkaardiks on juba pikalt olnud lastekirjandus. "Ostjat ei saa petta, ta hääletab oma rahakotiga. Ja kirjandus ei petagi. Jah, Kivirähk on keeruline ja Leelo Tungal ei ole ka lihtne, võtame tema kolmköitmiku "Seltsimees laps". Aga põhjalik lugeja, kes käib sellistel raamatumessidel, on haritud ja valgustatud," arutles ta.

Kirjastuse Aleksandra direktor Nelli Mets tõdes, et valgustatud vene lugejad oskavad hinnata nii kaasaegset lastekirjandust kui ka klassikalist eesti luulet.

Kahe eesti kirjastuse väikesed paviljonid keset hiiglaslikku raamatumessi näitavad, et raamatute välja andmine ei ole ainult kirjanduslik missioon vaid sealjuures ka äri. "Siin me konkureerime teiste kirjasustega, neid on terve meri ja vene raamatutega. Ja me peame selles konkurentsis vastu," ütles Kašina.