The 1975 esineb oktoobris Tallinnas

26. oktoobril 2020 esineb Saku Suurhalli blackbox'is ansambel The 1975. Briti bänd külastab Eestit stuudioalbumi "Notes On A Conditional Form" kontsertturnee käigus.

Muusikaajakiri NME on Briti poprock-fenomeni The 1975 kohta kirjutanud, et tegemist võib olla hetkel suurima bändiga terves maailmas.

Matthew Healy (vokaal), Adam Hann (kitarr), Ross MacDonald (basskitarr) ja George Daniel (trummid) neljas täispikk stuudioalbum "Notes On A Conditional Form" on järg kauamängivale "A Brief Inquiry Into Online Relationships" (2018) ning ühtlasi teine album väljalasketsüklis pealkirjaga "Music For Cars".

The 1975 on sageli võtnud sõna ka poliitilistel ja ühiskondlikel teemadel. Näiteks loo "Loving Someone" kontsertesitluse ajal saatis Matty Healy president Donald Trumpile järgmise sõnumi: "Väga kurb on näha, kuidas regressiivsed ideed summutavad mitte ainult noori inimesi, aga ka noori progressiivseid muutuste poole pürgivaid hääli." Ka uue albumi esiksingel "The People" jutustab põlvkondade ängist, kliimamuutustega kaasnevast murest, kapitalismist, inimeste väljasuremisest ja võitlusest ärevusega.

2019. aastal tunnustati The 1975 liikmeid The Brit Awardsi auhinnagalal "Aasta ansambli" ja "Aasta albumi" auhindadega. Samuti on muusikud looga "Give Yourself A Try" nomineeritud kategoorias "Aasta parim rokklaul" Grammy auhinnale.

The 1975 esineb Tallinnas, Saku Suurhalli blackbox'is 26. oktoobril 2020. Õhtu saab täidetud nii värske albumi palade kui ka varasema loominguga.