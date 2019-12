Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna pälvib militaararheoloog Arnold Unt

Tullio Ilomets (13. 07. 1921 – 22. 08. 2018) oli laia silmaringi ja mitmekülgsete huvidega teadlane, kes pidas tähtsaks eri valdkondade omavahelist sidet ning teaduse rakendamist igapäevaellu. Pikki aastaid tegeles Tullio tulemuslikult ajalooliste esemete uurimise ja tutvustamisega, vanade kalmistute dokumenteerimisega, farmaatsia, keemia, muinsuskaitsega. Tema sooviks oli, et eksperdid, kelle töö pahatihti avalikkusele varjatuks jääb, oleksid samuti tunnustatud ning nende panus meie elu edendamisse saaks ära märgitud. Ajaloo tundmine on oluline igas eluvaldkonnas, muinsuskaitse ja sellega seotud teadused väärivad ühiskonnas rohkem tähelepanu.

Arnold Unt on pikki aastaid töötanud muinsuskaitsja, konservaatori ja arheoloogina. Tema töö silmapaistvateks tulemusteks on teadmata kadunud metsavendade ja tsiviiliskute, II maailmasõjas hukkunud eestlaste otsimine ja tuvastamine, nende ümbermatmiste korraldamine. Unt on arheoloogina osalenud Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali rajamisel, nn Pronkssõduri mälestussamba teisaldamisel Kaitseväe kalmistule, eksperdina Marie Underi ümbermatmisel kodumaa mulda, ta on otsinud, leidnud ja tuvastanud paljude teadmata kadunuks jäänud eestlaste säilmeid.

"Kui midagi võib ilma kahtluseta üldse esile tuua, siis need vähesed korrad, kus oleme saanud lastele anda tagasi nende vanemate hauad. No ja veel see, et ma leidsin üles Hennu (Arnold Undi vanaonu Reinu poeg, kes langes seitsmeteistkümne aastaselt metsavannana) maised säilmed," kirjutab Unt.

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna esimene laureaat aastal 2017 oli muinastehnoloog, keemik, ajaloolane, arheoloog ja restauraator Jüri Peets. Aastal 2018 oli laureaadiks vanatehnika uurija ning ajalooliste fotode tuvastaja Rene Levoll.

Auhinna valmistab skulptor Mati Karmin.

Auhind antakse üle Eesti Muinsuskaitse Seltsi 32. aastapäeval.