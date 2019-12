Perens pälvis peapreemia Eesti kooriühingu muusikanõukogu ettepanekul pälvis pikaajalise panuse eest laulupidude ning mees- ja segakoorimuusika arendamisel.

Perens on Tehnikaülikooli akadeemilise meeskoori peadirigent ja Eesti Panga kammerkoori dirigent. Muusikalise hariduse omandas ta Tallinna konservatooriumis koorijuhtimise erialal ning õppis ka Eesti muusikaakadeemias ooperilaulmist. Perens on töötanud kümme aastat G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis koorijuhtimise õpetajana ja olnud ka koorijuhtimise osakonna juhataja.

Perens oli tänavuse juubelilaulupeo "Minu arm" peadirigent, mille avakontsert oli pühendatud õpetajatele. Perensi õpetaja Silvia Mellik ütles juubelipeo tule süütamisel antud intervjuus, et on tänulik võimaluse eest töötada nii armsate ja andekate õpilastega, kes on jõudnud laulupidusid juhatama.

"Igaühest ei saa laulupidude üldjuhti. Hulgast võrsub üks. Peab olema valvas, et märgata neid, kellel on omadused saada laulupeo üldjuhiks. Neid ei ole palju, aga kes nii kaugele saavad, näitavad end heast küljest," rääkis Mellik.

Aastate jooksul on Perens olnud seotud väga mitmete kooridega, mille seas on näiteks Estonia seltsi segakoor ja segakoor Endla. Samuti on ta juhatanud kontsertidel nii Eesti rahvusmeeskoori kui ka Eesti filharmoonia kammerkoori. Lisaks tänavuse juubelilaulupeo "Minu arm" kunstilise juhi rollile on Perens varasemalt olnud mitmeid kordi laulupidudel nii sega-, mees- kui noormeeste kooride liigijuht.

Gustav Ernesaksa fondi koorimuusika arendamise stipendium anti tänavu Ave Soppile tema pikaaegse töö eest kooride ja laulupidudega. Õppestipendiumi pälvis Eesti muusika- ja teatriakadeemia kooridirigeerimise eriala III kursuse bakalaureuseõppe üliõpilane Nele Erastus.

Teist korda anti Eesti meestelaulu seltsi algatusel peapreemiaga kaasa ka Ekke Väli loodud skulptuur "Gustav", mis on jäljend Tallinna lauluväljakul olevast Gustav Ernesaksa kujust.

Gustav Ernesaksa fond on 1993. aastal Eesti laulu- ja tantsupeo SA, Eesti kooriühingu, Eesti meestelaulu seltsi, Eesti rahvusmeeskoori ja Eesti muusikaakadeemia asutatud fond, mille eesmärk on väärtustada koorimuusikaalast tegevust. Fond annab igal aastal välja Gustav Ernesaksa nimelise koorimuusika peapreemia, koorimuusika arendamise stipendiumi ning õppestipendiumi.