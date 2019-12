Galerii. Kondase keskuse näitus teeb ülevaate Eesti rahvuslikust käsitööst

Näitus annab hea ülevaate, kuidas viimase sajandi ja rohkemagi jooksul on Eestis tegeletud rahvusliku ainese mõtestamise ja kasutamisega. Kuid fookuses on kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas valminud tööd.

"Ehk siis tekstiil, kus me oleme seadnud fookuse moele, siis metallitöö, kus on väljas erinevaid ehteid ja siis rahvusliku ehituse suund, mis vaatleb laiemalt ehituses kasutatud rahvuslikku pärandit," selgitas rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin.

Rahvusliku ehituse erialal õpetatakse restaureerimist, kiviladumise, saviehituse ja katusekatmise traditsioonilisi tehnoloogiaid, ent rõhk on palkehitusel.

"Kui 90. aastatel hakati entusiastlikult maa-elamuid korda tegema, siis tihtipeale need võtted, mida seal kasutati, ei olnud kooskõlas päris sellega, kuidas neid traditsiooniliselt oli ehitatud. Tänaseks on pilt tunduvalt parem ehk pärandit austavalt korrastatud hooneid ja ka pärandit austavalt ehitatud uusi hooneid tuleb üha juurde," nentis rahvusliku ehituse programmijuht Leele Välja.

"Igal juhul on rahvuslik aines olnud erinevatel viisidel kasutusel läbi aja, ja nii nagu see on kohanenud aja ja muutuvate oludega, on ka tänapäeval käsitöö kohanenud meid ümbritseva keskkonnaga," märkis Matsin.

Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö erialade üliõpilased on osakonnajuhataja Ave Matsini sõnul ennekõike oma ala praktikud, kuid õppetöös pannakse väga suurt rõhku uurimustööle. Ja mis pole vähetähtis – kõik erialad edendavad kohalike materjalide kasutamist ja rohelist mõtteviisi.