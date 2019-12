Kim Gordon avaldas muusikavideo loole "Earthquake", mis pärineb tema debüüt-sooloalbumilt "No Home Record". Video režissöör ja monteerija on Loretta Fahrenholz ning see filmiti Los Angeleses mobiiltelefoniga.

Fahrenholz selgitas, et filmis suurema osa materjalist ajal, kui tegi Gordoni eelmist muusikavideot "Sketch Artist".

"Ma kasutasin telefoni, mitte kaamerat, sest see on meedium, mida kasutatakse kogu aeg selle linnapildi vahendajana. Ma tahtsin, et see oleks lihtne, seega tundus loogiline istuda lihtsalt autos ja hoida telefoni vastu klaasi ning samal ajal ringi sõita – peaaegu nagu pardakaamera."

Ta nimetas videot ka turvakaamerate videomaterjali pikslise materiaalsuse pühitsemiseks, vahendab Pitchfork.

"Kaamerad jälgivad sind kogu aeg, sinu sülearvuti kuulab sind pealt. Meie arusaam sellest, mis on privaatne, on muutunud avalikuks. Keeruline on isegi defineerida, mis asi on privaatne hetk," lisas Gordon.