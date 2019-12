"Plekktrumm" arutleb, mis saab pärast laulupeo juubeli tähistamist

Lõppeva aasta üheks suursündmuseks oli laulupeo 150. sünnipäeva tähistamine. Teiste seas juhatas laulupeol oma uudisteost helilooja Pärt Uusberg, kellele see aasta on olnud karastav nii helilooja kui dirigendina. Milliseid järeldusi saab noor helilooja teha lõppevast aastat, et olla avatud sellele, mis ootab ees?