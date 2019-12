Väljapaneku kuraatorid peavad tähtsaks murda puuetega seotud eelarvamusi ning seetõttu valisid nad näitusele puuetega kunstnike teosed, mida on eksponeeritud maailma tippgaleriides Guggenheimist Tate'ini. "Kunstnike töid uurides nägime, et need kõik puudutavad keelt ja suhtlust. Keel aitab teha puude nähtavaks ja selle kandjat kaasata, aga võib muuta selle ka nähtamatuks ja tõrjutuks," kirjeldasid Kim ja Van Tomme.

"Kunst on vaba, ütleb põhiseadus. Kuid juurdepääs kunstile pole seda kahjuks sugugi mitte. Kuidas ikkagi tajuda Ants Laikmaa maali "Vaade Caprilt", Arvo Pärdi tintinnabulit, mõnda skulptuuri, tikandisse või videotaiesesse kätketud sõnumit, kui vastavad meeled ei tööta? Kuidas pääseda näitusele, kuhu viib kitsas trepp, kuid ainsaks liikumisvahendiks on ratastool? On liigutav, et peagi avatav näitus püüab – loodetavasti edukalt – nii mõnegi ületamatuks peetud takistuse ületada," lisas õiguskantsler Ülle Madise.

Tallinna Kunstihoone juhataja Taaniel Raudsepp lausus "Aktuaalsele kaamerale", et näitusel on olulised aspektid, mis on seotud puudega ja vormitud kunstiks. "Me ei näe siin otseselt abivahendeid ega mingisuguseid objekte, mis on seotud tavamõistes puuetega, aga ma arvan, et see näitus on sellest palju kõnekam," lausus ta.

Näituse avamisel 13. detsembril kell 16 esines Noëmi Lakmaier performansiga "The Task of Containing".

Näitus jääb lahti 24. veebruarini. Sinna pääseb ligi nii liikumis-, nägemis- kui kuulmispuudega inimene.