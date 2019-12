Priit Pärn: kilplased on peaaegu hipsterid

Priit Pärna uus raamat kilplaste lugudest väidab, et kilplased globaliseeruvad. Kui üle 40 aasta tagasi olid kilplased väliselt pigem kohmakas matsirahvas, siis tänaseks on autori enda sõnul tegemist juba peaaegu hipsteritega.

Kilplased valutavad südant kliimaprobleemide ja muude üleilmsete hädade pärast ning püüavad olla ise parim osa suurest maailmast. Paraku on Pärna sõnul jõudnud kilplasse ka osa uusrumalusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Originaalis on kilplased targad, nad kutsuti naabermaadele nõunikeks ja nad kodus jätsid kogu majandamise naiste kaela. See ei toiminud ja siis nad tulid koju ja hakkasid mängima rumalaid ja pikapeale läksidki rumalateks. Mul hakkas nendest kahju, kui see maailm, kuhu nemad tahavad kuuluda, see tuleb nende enda abiga koju kätte. See ilmselt sõidab neist üle," ütles Pärn.

Pärn lisas, et seos tänapäevaga tuleb kilplaste kaudu väga hästi esile. "Pluss veel see, et nemad on üks väike osa sellest maailmast, kellest nemad mõtlevad, et olla nagu maailm, aga kas maailm ka seda mõtleb, et kuskil on kilplased," arutles ta.

Pärna jaoks on see juba viies pöördumine selle toimeka rahvakillu juurde, esimene koomiksi-versioon ilmus 1977. aastal. Seekordne väljaanne pole kordustrükk, vaid täiesti uus lugu.