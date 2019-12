John Frusciante taasliitub Red Hot Chili Peppersiga

Bänd teatas uudisest oma Instagrami kontol, öeldes, et Josh Klinghoffer lahkub ansamblist pärast kümmet aastat ja Frusciante naaseb. "Josh on suurepärane muusik, keda me austame ja armastame," märkis bänd oma avalduses. "Oleme temaga koos oldud aja eest ja meiega jagatud lugematu arvu kingituste eest sügavalt tänulikud."

Frusciante kuulus Red Hot Chili Peppersi ridadesse albumitel "Mother's Milk" (1989) ja "Blood Sugar Sex Magik" (1991), pärast mida ta lahkus bändist ning naasis siis 1998. aastal. Ta tegi kaasa albumitel "Californication" (1999), "By the Way" (2002), ja "Stadium Arcadium" (2006). Ta lahkus ansamblist 2009.