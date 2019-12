Kommunikatsioonijuhtide Liidu aastaauhinna pälvib Valdur Mikita

Valdur Mikita "Lingvistilisest metsast" alguse saanud raamatusari on praeguses üleilmastuvas maailmas andnud eestlastele rohkem põhjust huvituda eesti keelest, juurtest ning mõttemaailmast kui ükski teine algatus, seisab liidu põhjenduses.

Auhinna väljaandja Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu president Margus Metsa sõnul pälvis Valdur Mikita tänavuse aastaauhinna tänu sellele, et ta on kommunikaatorina saanud sõna võimu ja oma loo loomise musternäiteks. "Käesoleval aastal on mitmes kontekstis kogu ühiskondliku debati keskpunkti kerkinud küsimus sõna võimust ja sõna vabadusest. Mikita on elav monument sellele, kuidas kommunikaatorina muuta oma sõna loitsuks, mis võib inspireerida ja endaga kaasa tõmmata ning mõtlema, rääkima ja tegutsema panna tuhandeid, et mitte öelda kogu rahvast," märkis Mets.

Kõigil kommunikatsiooniinimestel on Metsa sõnul Mikitalt ja semiootikutelt õppida, kuidas saab oma sõna seades süvaanalüüsist lähtudes luua lugusid, mis inimesi puudutavad ja kus esmapilgul üldteada triviaalsegivõitu faktidele või lähenemistele antakse värske vaatenurga ja ootamatu sõnastusega uus elu ja suurem tähendusväli. "Kui Wikipeedia sõnastab semiootika kui reaalsust mõistusele vahendavate märkide uurimist, siis Valdur Mikita on oma lugudega astunud sellest veel sammu edasi, suutes Eesti reaalsust tõlkida mitte ainult mõistusele, vaid ka südamele arusaadavasse ja armsasse keelde."

Valdur Mikita raamatutest ja sõnavõttudest leiab lugeja eesti keele põnevaid seoseid ja tähendusi ning Mikitaga on sõna vaba ja igaühel on võimalus edasi mõelda, sellega kaasa minna või seda kõrvaltvaatajana jälgida, hindasid kommunikatsioonijuhid.

Auhinda antakse välja juba kümnendat aastat, et tunnustada inimesi või organisatsioone, kelle kommunikatsioonitegevusel on Eestis kõige laialdasem mõju.