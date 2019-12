Black metal'i masin Marduk rullib üle Tallinna

1990ndate alul alustanud Marduk on välja andnud kuraditosina jagu stuudioplaate ja läinud nendega selle karmikõlalise allstiili legendide hulka.

Süngeid teemasid käsitleva Marduki üks kinnismõte on Teise Maailmasõja ajalugu, muuhulgas leiab bändi viimatiselt, mulluselt plaadilt "Viktoria" loo "Narva", mis räägib Narva pommitamisest.

Marduk on end tõestanud suurepärase kontsertbändina ka Eestis. Kui korra on neid saanud näha Hard Rock Laagri suurel laval aastal 2013, siis nüüd on võimalus kogeda Marduki sõjamasinat kinnises klubis.

Mardukit on Tallinnas soojendamas kaks tuntud saksa bändi. Unlight esindab samuti black metal'it, Attic aga mängib black'i ja meloodilise heavy metal'i müstilist segu.