Tallinn Music Weeki konverents avalikustas esimesed kõnelajad ja teemad

27.–28. märtsil Eesti kunstiakadeemias toimuv konverents toob kokku nii muusikavaldkonnas tegutsejad kui ka erinevate sektorite ettevõtjad ja poliitikakujundajad.

TMW 2020 konverents keskendub kultuuri ja loomemajanduse rollile algaval kümnendil, järgides ÜRO Peaassamblee sätestatud kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030. Lisaks aruteludele kultuuri ja loovmajanduse strateegiaist eesmärkide saavutamisel, süvenetakse konverentsil ka muusikavaldkonna arengusuundadesse.

Tähistades 2020. aastat kui pöördepunkti muusikatööstuses, uuritakse muuhulgas kohanemist voogedastuse ajastu pöördumatute trendidega ning teadlikumat ja jätkusuutlikumat valdkondlikku tegutsemist tuuritamisest festivalikorralduseni. Käsitletakse ka üha aktuaalsemaks muutuvaid vaimse tervise probleeme muusikaäris ning isiklike harjumuste ja põhimõtete muutust üleilmse kliimakriisi tingimustes.

"Võib julgelt väita, et filmitööstuse kõrval on digipööre kõige olulisemalt muutnud just muusikavaldkonda," ütles Music Estonia juht Virgo Sillamaa. "On aeg, et meie sektori visionäärid ja praktikud koonduksid, et arutada, kuidas muusikatööstust ja selle mõju ühiskonnas tõeliselt edendada," lisas ta.

Konverentsi ühe fookusettekande loovtööstuse tulevikunägemusest ja potentsiaalist uue majanduse mootorina peab Saint Lucia Sir Arthur Lewise nimelise kogukonnakolledži direktor Keith Nurse, tuginedes oma pikaajalisele töökogemusele intellektuaalomandi, tööstuspoliitika, rände ja kestliku arengu valdkondades, muuhulgas TLÜ infotehnoloogia juhtimise magistriõppe professorina ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõustamiskomisjoni liikmena.

Euroopa Komisjoni programmi "Music Moves Europe" ettevalmistustegevuste osana võetakse konverentsil arutlusele Euroopa muusikaekspordi strateegia, määratledes muusikavaldkonna piirideülese koostöö tegevuskava ja sihid. Elavmuusika valdkonna arenguid ja piirkondliku koostöö plaane käsiteltakse äsja asutatud Live Music Estonia kureeritud arutelupaneelides.

Muusikatööstuse uue aastakümne väljakutsete ja muutustega seonduvaid uut tüüpi tegevus-, loome- ja koostöömudeleid uuritakse konverentsil muuhulgas ka läbi öömajanduse, uute festivaliturgude, tulevikulinnade ja kultuuripärandi teemade. Kahe konverentsipäeva tulemused ja andmed võetakse kokku laupäeval, 28. märtsil valdkonna ekspertide, andmeanalüütikute ja teadlaste poolt läbiviidavas "Muusikatööstus 2.0" manifesti ettekandes.

Kogu TMW 2020 festivali ja konverentsi programm avalikustatakse järk-järgult tulevase aasta jaanuarist märtsini.