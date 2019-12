ERSO ja Olari Elts toovad Steve Reichi uudisteosed esimest korda Eesti publiku ette

Kavas:

Steve Reich

"Runner"

"Music for Ensemble and Orchestra"

"Reich/Richter" – Steve Reichi muusika ning Gerhard Richteri ja Corinna Belzi film "Moving Picture (946-3)"

Kontserdi teises pooles jõuab publikuni Reichi värskeim, koos kunstnik Gerhard Richteri ja režissöör Corinna Belziga loodud "Reich/Richter" ("Moving Picture (946-3)"), mille esmaesitlus toimus 2019. aasta aprillis New Yorgis Manhattanil uue kultuurikeskuse The Shed avapidustustel. Suurele ansamblikoosseisule kirjutatud muusika kõlab koos filmiga, mille idee on välja arenenud Richteri raamatutest pealkirjaga "Mustrid" ("Patterns"), mis esindavad nn kunstniku raamatu üht võimalikku esteetikat.