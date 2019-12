Ilmus Manuel DeLanda raamat Gilles Deleuze'i filosoofiast

Manuel DeLanda (sündinud 1952) on Mehhiko päritolu Ameerika kunstnik, kirjanik ja filosoof. Ta on uurinud ja arendanud prantsuse moodsate filosoofide, eeskätt Gilles Deleuze'i ja Félix Guattari mõttetööd. "Intensiivne teadus ja virtuaalne filosoofia" selgitab analüütilistele ja teadusfilosoofidele mõistetavas keeles Deleuze'i filosoofia realistlikkust ning toob välja tema ontoloogia matemaatilised alused. Autor avab ja arendab – "tõlgib" – Deleuze'i mõtlemist originaalsete näidete ja mõistete abil, tuues imelise selgusega esile, mil määral on selle tõeline potentsiaal alles avastamise ootel.

Filosoof Eik Hermann ütles, et Manuel DeLanda teose eesmärk on muuta Deleuze'i mõttetöö viljad kasulikuks ka nendele, kes on kasvanud üles sootuks teistsugust mõtlemiskeelt ja lähenemist kasutavas traditsioonis. "Liiga kaua on teatud ringkondades Deleuze'i mõtlemist tondistatud, paigutades seda ühte punti postmodernistliku mõtteviisiga, mis kuulutab nihilistlikult kõige suhtelisust ja konstrueeritust," märkis ta ning lisas, et selle asemel näitab DeLanda koos Deleuze'iga, kuidas kõik on suhestatud, mitte suhteline. "Deleuze'i poeetika taga on range ja läbimõeldud mõtteraamistik, mis muu hulgas sündis kaasamõtlemisest kaasaegsete matemaatikute ja teoreetiliste bioloogidega," sõnas Hermann.

Raamatu tõlkis inglise keelest Mart Kangur.

"Intensiivne teadus ja virtuaalne filosoofia" ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuse sarjas "Artis Philosophica".