Ilmus André Bretoni sürrealismi manifestide kogumik

Bretoni panus kahe maailmasõja vahelise avangardistliku plahvatuse käigushoidmisse ning selle järellainetuste suunamisse ja süstemaatilisse analüüsi on märkimisväärne. Olgugi et eluajal pidas autor ennast ennekõike luuletajaks, on ta ajalukku läinud pigem sürrealistliku liikumise esiteoreetiku ja organisaatorina. Käesolev tekstivalimik annab sissevaate sürrealismi kui kirjandusliku, kunstilise ja (elu)filosoofilise liikumise ajalukku, kinkides lugejaile nõnda vähemasti ühe mustri, mille abil mõista möödunud aastasaja esimese poole mõtte- ja ajaloolisi hoovusi. Ent miks mitte ka käesoleva momendi sürrealistlikku iseloomu, juurestikku.

Tartu Ülikooli maailmakirjanduse vanemteadur Katre Talviste ütles, et "Sürrealismi manifestid" lasevad lugejal saada osa halastamatust eheduse- ja vabaduseotsingust, mida luule André Bretonile tähendas. "Tervikuna rõhutab raamat aga seda, mida Breton tegelikult nõudleb: tee peab alati viima edasi ja kõige vihasemat võitlust tuleb pidada kohalejõudmiskonformismiga iseendas," lisas ta.

Raamatu tõlkis ja varustas järelsõnaga Kristjan Haljak.

"Sürrealismi manifestid" ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuse sarjas "Artis Poeticae".