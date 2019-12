Keskraamatukogu kutsub mudilasi lugejaks

Raamatukogukaart on koolieelikutele tasuta. Iga väike lugeja saab esimese lugejakaardi jaoks kaarditasku, kuhu lapsevanem saab kirjutada lapse nime ja vanuse, esimesed raamatukogust laenatud teosed ja lemmikraamatud. Kaarditasku on mälestusese perele, mida alles hoida koos teiste lapse kasvamist tähistavate esemetega.

Lapse valitud raamatute, uue raamatukogukaardi ja kaarditaskuga saab pere teha pildi "Lugejaks sündinud" reklaamseina juures. See on hea võimalus jäädvustada väikelapse esimene raamatukogukülastus perekroonikasse. Vanemad on oodatud fotot jagama sotsiaalmeedias, et lähedased saaksid lapse olulisest sündmusest osa. Kampaania osaks on ka raamatukotid, mille väike lugeja saab endale päriseks siis, kui ta on 10 korda raamatukogust raamatuid laenanud.

Kaarditasku, reklaamseina ja raamatukoti kujundas tuntud lasteraamatute illustraator Ulla Saar, kelle sõnul leidis ta raamatutest sõbrad kogu eluks: "Ma tunnen, et raamatutegelased, kellega ma lapsena sõbrunesin, nagu Naksitrallid, Sipsik, Bullerby lapsed ja teised, on minu sõpradeks jäänud ka täiskavasvanuna. Nad on olnud kindlasti üheks ajendiks, et minust sai lasteraamatute illustraator. Lugedes saab mitte ainult sõpru kogu eluks, vaid võib leida ka tulevase ameti!"

"Lugejaks sündinud" julgustab vanemaid lugejakaarti vormistama kasvõi paarikuisele lapsele, mitte ootama sellega lapse kooliküpseks saamiseni. Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm kutsub lapsevanemaid oma väikese lapsega raamatukogu külastama, et raamatutest saaks lapse arengule kaasaaitajad. Kaie Holm ütleb: "Kui raamatud on lapsele maast madalast igapäevaseks kaaslaseks, siis läheb ka lugema õppimine kergemini. Kõne areng ja rikas sõnavara, paremad suhtlemisoskused, keskendumisvõime, loogiline mõtlemine – lugemine ja ka raamatute ettelugemine aitab neid olulisi oskusi arendada."

Lapsevanemal ei ole raamatukogu teatel vaja muret tunda, kui laenatud raamatutega midagi juhtuma peaks. Raamatukogu ei nõua hüvitist, kui koolieelik rikub laenatud pildi-, papp-, või trükitähtedega raamatu.

Kampaania "Lugejaks sündinud" on suunatud kõigile koolieelikutele ning rõhutab lugemise tähtsust lapse arengus. Kampaania toimub kõigis Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakondades ja haruraamatukogudes. Perele lähima raamatukogu leiab keskraamatukogu veebilehelt.

"Lugejaks sündinud" läbiviimist toetab Rahvakultuuri Keskuse meetmest "Regionaalse kultuuritegevuse toetamine".