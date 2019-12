Vanamuusika tippdirigent juhatab Eestis Händeli oratooriumit "Messias"

Dirigent Peter Phillips on tunnustatud Inglise vokaalansambli Tallis Scholars kunstiline juht ja asutaja. Koos on antud välja 60 plaati ning antud tuhandeid kontserte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Händeli "Messiast" ja Eesti orkestrit juhatab aga Phillips esimest korda elus.

"Ma loodan, et sellest tuleb imeilus koosmäng, sest Messias on absoluutne meistriteos nii praegu kui ka igal ajal ja me teeme seda suurepäraste muusikutega. Jah, see on minu jaoks esimene kord, see on põnev. Aga kõik on nii asja juures. Mul pole vaja kuigi palju muuta, sest kõik on nii perfektselt tehtud. Nad on tõesti väga head," rääkis Phillips.

Koos kammerkooriga Voces Musicales ning orkestriga Floridante on laval solistid Eestist ja Inglismaalt.

Kontsertmeistri, Taani ja Põhjamaade silmapaistva barokkviiuldaja Peter Spissky sõnul on põnev mängida Eestis, kus barokkmuusika esitamise traditsioon on suhteliselt noor.

"Barokkmuusika põhineb tantsul ja mina, kes ma elan koos barokkmuusikaga, tajun selles alati tantsusamme ja liikumist, kergust. Esimene noot peab põrkuma üles ja siis keerlema ringi. See on minu sõnum ka tänases proovis, et kõlab juba hästi, aga veel ei tantsi piisavalt," selgitas Spissky.

"Me anname endast parima, aga minu meelest ei ole meil see nii veres, et vanamuusikat laulda. Aga see läheb kogu aeg paremaks. Selles mõttes on tore. Aga meil on hästi pikk tee minna sinna, mida inglased on teinud ära palju varem," rääkis bass Alvar Tiisler.

"Seda on kohutavalt tore mängida. See ongi selle muusika ilu, et seda ei pea kulm kortsus harjutama, ega otsima muusikat nootide tagant, vaid see tuleb kergesti kätte," ütles Floridante asutajaliige, klavessiinimängija Saale Fischer.

Händeli "Messias" kõlab ka esmaspäeva õhtul Tallinnas, Jaani kirikus.